ABD ile kurulan ortak mekanizmanın ikinci toplantısı sona erdi

ABD ile ortak mekanizmanın Suriye konulu çalışma grubunun Ankara'da gerçekleşen ikinci toplantısı sona erdi.
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