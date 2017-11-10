  • 11 KASIM 2017, CUMARTESI

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'ABD ile ilişkilerimizi ileriye taşımaya karar verdik'

Başbakan Yıldırım, "ABD ile ilişkilerimizi bulunduğu düzeyin üzerine iyi yönde taşımaya karar verdik." açıklamasında bulundu.

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ABD ile ilişkilerimizi ileriye taşımaya karar verdik

Başbakan Binali Yıldırım, New York'ta Türk-Amerikan Eyüp Sultan Kültür Merkezi Camii'nde eda ettiği cuma namazının ardından ABD temaslarını gazetecilere değerlendirdi.

ABD ve Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirileceğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile verimli bir görüşme yaptık. İkili ilişkiler ve bölgesel meseleleri konuştuk. İlişkilerimizi bulunduğu düzeyin daha ilerisine iyi yönde taşımaya karar verdik. Gezimiz oldukça yoğun ve verimli geçti." dedi.

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ve YPG konusunda açıklama yapan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz olması gerekeni söyledik, beklentilerimizi ilettik, karşı taraf da bununla ilgili bize olumsuz bir şey söylemedi. Bu konulardaki hassasiyetimizi, konuya verdiğimiz önemin farkında olduklarını paylaştılar. Bundan sonrasını takip edeceğiz, göreceğiz, biz de adımları atacağız. Bizim amacımız ilişkileri daha da germek değil, ilişkileri geliştirmek iyileştirmek. Bunun her iki ülkeye de faydası var; Türkiye'ye de faydası var, ABD'ye de faydası var. O bakımdan olumlu gündem üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."

Başbakan Yıldırım, "15 Temmuz'dan sonra burada bütün Müslüman cemaatler ve STK'lar Türkiye'nin yanında yer aldı.Türkiye'ye karşı büyük bir sevgi büyük bir hayranlık var. BM Genel Sekreteri ile Suriye ve Arakan'ı konuştuk. Cenevre sürecinde BM'nin daha etkin olması ve bölgesel konuları değerlendirdik." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Başbakan Yıldırım, abd, Mike Pence
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