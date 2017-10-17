ABD heyeti ile yapılacak vize toplantısı yarına ertelendi

Ankara-Washington hattındaki vize gerginliğini çözmeye yönelik önemli bir adım daha atıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet, Ankara'da...

Bugün gerçekleşmesi beklenen vize toplantısının ise yarına ertelendiği açıklandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amerikan heyetinin ziyareti, vize gerginliğinden önce planlanmıştı.

Toplantılarda, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ile Türkiye'nin terör örgütü PYD'ye ilişkin rahatsızlığı görüşülecekti.

Ama yaşanan gerginlikle birlikte, vize sorunu öncelikli başlık haline geldi.

Amerikan heyetine, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlık ediyor.

Vize sorununa yönelik görüşmeler, Dışişleri Bakanlığında yarın başlayacak.

Konuk heyet Ankara'dan ayrılmadan, Suriye ve Irak başlıklarının da ele alınacağı belirtiliyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de vize sorunu ile ilgili sosyal medya hesaplarından bir duyuru yaptı.

Açıklamada, acil insani ve sağlık durumları için vize hizmetinin açıldığı belirtildi. TRTHABER

