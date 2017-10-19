ABD eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey, TRT'ye özel açlıklamalarda bulundu

ABD Ankara Eski Büyükelçisi Jeffrey, TRT'ye özel açlıklamalarda bulundu.

- James Jeffrey , Amerikan basınında yer alan vize gerginliğinin gizli nedenlerine ilişkin konulara da değindi. FETÖ ve YPG konusunun ön plana çıktığını söyledi.

- Büyükelçi Jeffrey, Terör örgütleri YPG ile PKK arasındaki bağın açık olduğuna işaret etti.

Ve Ankara’nın endişelerinin haklı olduğunu söyledi.

- Irak'taki gayrimeşru referandum, Türkiye’nin İdlib operasyonu, Rusya ve İran’ın bölgedeki etkisi ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.