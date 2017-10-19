  • 19 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.658
    EURO 4.331
  • BIST 107895.81
    ALTIN 151.241
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey, TRT'ye özel açlıklamalarda bulundu

ABD eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey, TRT'ye özel açlıklamalarda bulundu

ABD Ankara Eski Büyükelçisi James Jeffrey, TRT Washington Muhabiri Tuna Şanlı'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey, TRTye özel açlıklamalarda bulundu

ABD Ankara Eski Büyükelçisi Jeffrey, TRT'ye özel açlıklamalarda bulundu.

- James Jeffrey , Amerikan basınında yer alan vize gerginliğinin gizli nedenlerine ilişkin konulara da değindi. FETÖ ve YPG konusunun ön plana çıktığını söyledi. 

- Büyükelçi Jeffrey, Terör örgütleri YPG ile PKK arasındaki bağın açık olduğuna işaret etti.
Ve Ankara’nın endişelerinin haklı olduğunu söyledi.

- Irak'taki gayrimeşru referandum, Türkiye’nin İdlib operasyonu, Rusya ve İran’ın bölgedeki etkisi ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Etiketler: TRT, özel röportaj, James Jeffrey, ankara, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER