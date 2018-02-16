ABD eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey: PYD, PKK’nın Suriye koludur

Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen ABD'nin terör örgütü YPG-PYD/PKK'ya tırlar dolusu silah gönderip beslemesiyle Türkiye ile ABD arasında son dönemde ilişkiler iyice gerildi.

Pentagon, hem bütçeden terör örgütü YPG/PKK'ya 550 milyon dolar ayırıyor hem de çelişkili açıklamalar yapıp "YPG terör örgütü değil" söylemini kullanıyor.

Bir yandan da kendi kurumlarının son dönemdeki bazı raporları bunun aksini ortaya koyuyor. ABD Kongresi'ne sunulan istihbarat raporunda YPG'nin "PKK'nın Suriye'deki milis gücü" ve "otonom bir bölge arayışında" olduğu yer almıştı.

Washington'dan yapılan tutarsız açıklamalar ve sürdürülen tartışmalı politikalar nedeniyle Türkiye kızgınlığını her platformda dile getiriyor.

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, ABD'nin teröristlerle iş birliğini TRT Haber'e değerlendirdi.

"ABD'nin Suriye'de kalabilmesi için bir platforma ihtiyacı var bu da PYD"

Jeffrey, "PYD'nin PKK'nın Suriye kolu olduğuna dair bir şüphe yok" diyerek zaten Savunma bakanı Ashton Carter'ın bunu 2 yıl önce söylediğini ve CIA ülkeler raporunda da bilgi olarak yazdığını hatırlattı.

ABD'nin 2014'ten beri PYD ile çalışıyor olmasının sebebini şöyle anlattı:

"Türkiye'nin şunu anlamasını bekliyoruz. ABD ve Türkiye DEAŞ'a karşı bir savaş içerisindeydi. Bu savaş neredeyse bitti. İşte sorunda bu noktada ortaya çıkıyor. ABD Suriye'de kalmaya devam etmek istiyor. Sebebi DEAŞ'ın geri dönmesini engellemek. ABD, Irak'ı terk ettiğinde DEAŞ ortaya çıktı. Daha önemli diğer sebep ise Cenevre sürecini Suriye'nin geleceği için bir baskı uygulamak istiyor. Aynı zamanda İran'ın Suriye'de yayılımını durdurmak istiyor. İyi haber Türkiye'nin de bu kaygıları paylaşması. Kötü haber ise ABD'nin Suriye'de kalabilmesi için bir platforma ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesi Kuzey Doğu'da müttefikimiz PYD. Türkiye'nin söyledikleri ve kaygıları çok anlaşılır. ABD, Suriye'yi terk etmeye hazır değil.Türkiye buna tepkili. "

"Türkiye'nin ABD'ye tepkisi anlaşılabilir"

Büyükelçi, terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarının bu kızgınlığı haklı olarak artırdığını söyledi:

"Türkiye'nin ABD'ye tepkisi anlaşılabilir. ABD'nin PYD ile iş birliği uzun vadeliye dönüştü. Bu yüzden 30 bin kadar sınır koruma gücü kaygıya sebep oldu. Çünkü Türkiye ABD'nin misyonunu değiştirdiğini ve Türkiye'ye vermiş olduğu vaadi bilmiyordu. Terör başladığında bende Türkiye'deydim. PKK, Türkiye'nin varlığını tehdit eden bir terör örgütü."

"ABD Münbiç'te yükümlülüklerini yerine getiremedi"

Jeffrey, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehditleri kendi isteğiyle Türkçe anlatmayı tercih etti.

"Türkiye'nin güneyinde 3 tehdit var; PKK, DEAŞ, Rusya ve İran. PYD'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu şüphesiz." dedi.

Türkiye ile ABD'de gerginliğin Münbiç üzerinde devam edebileceği imasında bulundu.

"ABD Münbiç'te yükümlülüklerini yerine getiremedi. YPG'nin silahlandırılmasından dolayı Türkler kızgın."

"ABD'nin politikalarından kimse memnun değil"

ABD'nin Suriye politikalarındaki tutarsızlığın bununla sınırlı kalmadığını belirten Jeffrey, genel anlamda da politikaların değiştiğini söyledi.

"ABD Suriye'de pek çok sorunla ilgileniyor, kimse memnun değil. Dışişleri Bakanlığında koordinasyon eksik. ABD'de ciddi isimler Türkiye'nin hayati önemini bilir."

Kaynak: TRT Haber