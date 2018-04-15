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Buradasınız : » » ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye 'Suriye' telefonu

ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye 'Suriye' telefonu

ABD Dışişleri Bakanlığına vekalet eden Sullivan, Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın’ı telefonla arayarak Suriye rejimine karşı gerçekleştirilen saldırı konusunda bilgi verdi.

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ABD Dışişlerinden Türkiyeye Suriye telefonu

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan’ın bugün Yalçın’ın yanı sıra Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah el-Halid el-Hamad es-Sabah, Çekya Dışişleri Bakanı Martin Stropnicky ve Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi’yi de saldırı hakkında bilgilendirdiğini ifade etti.

Saldırı düzenlenmeden önce ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla bilgilendirdi.

ABD, İngiltere ve Fransa’ya ait hava ve deniz kuvvetleri dün akşam Suriye rejimine ait üç hedefe 105 füze ile saldırı düzenledi.

ABD öncülüğündeki saldırı, Suriye rejimin 7 Nisan’da abluka altındaki doğu Guta’nın Duma kasabasında kimyasal saldırı düzenleyerek 78 sivilin hayatını kaybetmesine cevap olarak yapıldı.

Kaynak: AA

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