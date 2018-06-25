ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan seçim mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Türk seçmenin kararına saygı duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı bir ilişki içerisinde olmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT Haber
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili açıklama yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Türk seçmenin kararına saygı duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı bir ilişki içerisinde olmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT Haber