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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan seçim mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili açıklama yaptı.

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ABD Dışişleri Bakanlığından seçim mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Türk seçmenin kararına saygı duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı bir ilişki içerisinde olmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: türkiye, abd
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