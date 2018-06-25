ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan seçim mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili açıklama yaptı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 23:28





