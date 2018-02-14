  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Türkiye hala bizim için bölgedeki önemli bir partner

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Türkiye hala bizim için bölgedeki önemli bir partner

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yarın Ankara'ya geliyor. Tillerson, Ankara ziyareti öncesi Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Türkiye hala bizim için bölgedeki önemli bir partner

Ortadoğu'da yaptığı ziyaretlere Ürdün'ün Başkenti Amman'da devam eden ABD Başkanı Tillerson, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Bir soru üzerine Türkiye hakkında açıklamalar yapan Tillerson, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, "Onlar hala bizim için bölgedeki önemli bir partner." dedi.

'Türkiye ile ortak bir çalışma yürütmeyi umut ediyoruz'

"Çalışmalarımızı aynı istikamette sürdürmek için bir yol bulmamız gerekiyor." diyen Tillerson değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Suriye'de aynı sonuçlar için çalışıyoruz ve Türkiye'nin de içerde ve Irak, Suriye taraflarında tehdit altında olduğunu biliyoruz. Bu tehditleri azaltmak için Türkiye ile ortak bir şekilde nasıl çalışabileceğimizi, sonuç olarak Suriye'de DEAŞ'ı tamamen ortadan kaldırmak, şiddeti azaltmak ve Cenevre barış görüşmelerine geçebilmek ve temel hedefe nasıl ulaşabileceğimizi konuşacağımızı umut ediyoruz. Suriye'de istikrarı sağlayacak Cenevre'deki barış görüşmelerinin Türkiye'ye en fazla faydayı sağlayacağını düşünüyorum."

Bakan Tillerson'un yarın Ankara'da olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: nato, ankara, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
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