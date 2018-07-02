ABD Büyükelçilik Maslahatgüzarı'ndan Münbiç açıklaması

ABD Büyükelçilik Maslahatgüzarı Philip Kosnett, YPG'nin Münbiç'teki durumu anladığını ve işbirliği yapacağını düşündüğünü söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
Ağrı'da kaybolan minik Leyla'nın cansız bedeni bulundu
TSK Münbiç'te 8. devriye görevini tamamladı
Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı Konya'da başladı
Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce görüşmesi başladı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Dava arkadaşlarımıza karşı bitmeyecek bir vefamız vardır
Amasya'da usulsüz sağlık raporu operasyonu
Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
İran'da içme suyu sorunundan Ruhani sorumlu tutuldu
FETÖ sanığı Güven'in cezaevinde ölüm nedeni belirlendi