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ABD Büyükelçilik Maslahatgüzarı'ndan Münbiç açıklaması

ABD Büyükelçilik Maslahatgüzarı Philip Kosnett, YPG'nin Münbiç'teki durumu anladığını ve işbirliği yapacağını düşündüğünü söyledi.

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ABD Büyükelçilik Maslahatgüzarından Münbiç açıklaması

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