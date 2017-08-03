ABD Büyükelçiliği'nden silah yardımı açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'deki ABD askeri yardımlarının büyük bölümünün terör örgütü PKK/PYD'ye değil Arap gruplara yapıldığını ve bunların hafif silahlar ile mühimmattan oluştuğunu iddia etti.

ABD Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Son birkaç günde basında yer alan, doğru olmayan bir dizi haberde, yanıltıcı bir şekilde ABD’nin, YPG’ye destek vermek için Suriye’ye 'tanklar' ve 'silahla dolu yüzlerce tır' gönderdiği iddia edilmiştir." ifadeleri kullanılarak ABD'nin Suriye’de DEAŞ'a karşı savaşan herhangi bir gruba tank vermediği belirtildi.

ABD’nin, öncelikli olarak hafif silahlar ve mühimmattan oluşan askeri yardımının büyük bir kısmının, "Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) içindeki Suriyeli Arap Koalisyon (SAK) unsurlarına" verildiğinin öne sürüldüğü açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SAK’ı da kapsayan Suriyeli Araplar, DEAŞ’ı bölgeden temizlemek ve evlerine yeniden kavuşabilmek için savaşmaktadır. Bu silahların çok daha küçük bir yüzdesi, SDG’nin Kürt unsurlarına verilen silahlarla sınırlıdır ve bunlar göreve özeldir. Sadece, Rakka’yı ele geçirmek ve DEAŞ’ın yok edilmesi gibi hepimiz tarafından paylaşılan hedeflere ulaşmada sağlayacakları katkıya bağlı olarak verilmektedir."

Büyükelçiliğin açıklamasında ayrıca, (PKK/PYD'nin silahlı kanadı) YPG’ye verilen silahların niteliğiyle ilgili Türk hükümetine tam bir şeffaflıkla bilgi sağlandığı kaydedildi.

ABD Büyükelçiliği, Irak-Suriye sınırını geçen tırların büyük bir kısmının askeri ekipman veya askeri malzemeler taşımadığını ileri sürerek, şu iddiada bulundu:

"Bu tırlar, Suriye içinde yerlerinden edilen insanların temel gereksinimlerini bulundukları yerlerde karşılamak, sağlık ve güvenliklerini temin etmek için gıda, ilaç ve diğer zaruri malzemeleri içermektedir. Bunun aksini iddia eden yanlış haberler tehlikelidir ve bizi DEAŞ’ı ortadan kaldırmak, bu şiddetten etkilenenlere destek olmak yönündeki ortak arzu ve amaçlarımızdan alıkoymaktadır."

AA sevkiyatları görüntülemişti

PKK/PYD'nin kontrol ettiği Haseke ilindeki AA muhabirleri, Nisan 2016'dan bu yana ABD'nin örgüte askeri araç ve gereç içeren sevkiyatlar yaptığını görüntülemişti.

Videolarda, bir kısmı üstü kapalı, çoğu ise açık tırlarda, askeri araç gerecin yanı sıra, ABD ordusunun kullandığı yüksek hareket kabiliyetli zırhlı "Hummer"lar, 4x4 jipler, vinçler, iş makineleri, personel taşıyıcı araçlar, "Stryker" zırhlı araçlar ve yakıt tankerleri göze çarpmıştı.

Ayrıca, AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) 1 Haziran'da edindiği bütçe ile ilgili bir belgede de Suriye'de PKK/PYD'nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavarın da yer aldığı görülmüştü.

Belgede ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisine rastlanmıştı.

Öte yandan, ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik operasyonunun 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmasına karşın, ABD'nin PKK/PYD'ye askeri yardımları Nisan 2016'da başlamıştı.

AA haberlerinde, ABD'nin 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102, 13 Temmuz'da 95, 17 Temmuz'da 100, 22 Temmuz'da 100, 27 Temmuz'da 80 ve 31 Temmuz'da 100 olmak üzere toplam yaklaşık 909 tırla, PKK/PYD bölgesine teslimat yaptığı bilgisi paylaşılmıştı.

ABD'li komutan PKK-SDG oyununu itiraf etmişti

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, terör örgütü PKK/PYD ile ilişkili görmesi sebebiyle YPG'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını, bunun üzerine örgütün (Suriye'deki mensuplarının) , adını "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.