ABD basını: Trump yönetimi YPG'ye silah desteğini kesiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, telefonda görüştü. Gündem Suriye idi. Suriye'nin geleceği ve Rusya'daki Soçi Zirvesi konuşuldu. Görüşmede, terörle mücadele üzerinde de duruldu.

İki lider DEAŞ, PKK, FETÖ ve benzeri örgütler dahil, tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede ele alınan konular Amerikan basını tarafından tek başlık etrafında haberleştirildi. Amerikan basını görüşmeyi Washington yönetiminin terör örgütü YPG'ye silah desteğini keseceği başlığıyla duyurdu.

Ülkenin önde gelen gazete ve diplomasi dergilerinde bu konu ağırlıkla ele alındı. Ankara’nın, uzun süredir terör örgütü YPG’yi silahlandıran Washington'a bu konuda rahatsızlığını ilettiği hatırlatıldı.

Son dönemde bu konuda baskının arttığı ve iki ülke ilişkilerinde gerginlik yaratan konulardan birisinin de bu olduğu vurgusu ön plana çıktı.

Amerikan basınındaki haberlerde Trump yönetiminin terör örgütü YPG’ye silah desteğini durduracağı açıklamasının ilk olarak Türk tarafından geldiği, Beyaz saray tarafından yapılan açıklamanın, birebir aynı olmasa da Türkiye’nin bu konudaki açıklamasını destekleyen ifadelerle dolu olduğu belirtildi.

Haberlerde, Amerikan yönetiminin Suriye'de teröre karşı stratejisinde bir sonraki safha konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdiği belirtildi.

İki liderin Suriye’ye istikrar getirilmesi ve Suriyelilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri konularında atılacak adımları görüştükleri de haberlerde yer alan başlıca ifadeler.

Kaynak: TRT Haber