  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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ABD askerleri TSK'nın bombaladığı yerleri inceledi

ABD askerleri, TSK'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok bölgesine düzenlediği hava harekatında vurulan bölücü terör örgütüne ait yerlerde incelemede bulundu.

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ABD askerleri TSKnın bombaladığı yerleri inceledi

ABD askerleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok bölgesine düzenlediği hava harekatında vurulan bölücü terör örgütüne ait yerlerde incelemede bulundu.

TSK'nın, Karaçok'ta bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlediği hava harekatının ardından, ABD'li askerler helikopterle bölgeye gitti.

Burada, Türk jetleri tarafından bombalanan hedeflerde incelemelerde bulunan ABD askerlerine, terör örgütünün Suriye yapılanması silahlı kanat sorumlusu Ferhat Abdi Şahin ile YPG terör örgütü üyesi Redur Halil de eşlik etti.

Etiketler: abd askerleri, tsk
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