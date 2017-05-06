'ABD Adalet Bakanı ile pazartesi günü bir görüşme yapacağız'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin Yozgat İl Başkanlığınca Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, FETÖ ile yapılan mücadele ve adli işlemler hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini etkin bir şekilde sürdürdüğünü aktaran Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bir yandan devletimizin içine sızmış bu örgüt üyelerini tespit edip devlet içinden uzaklaştırırken öte yandan da örgüt üyesi olan ve suç işleyenlerle ilgili aktif soruşturmalar devam etmektedir. Açılmış davalarla orada da yargılamalar devam etmektedir. 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden bugüne kadar 149 bin 833 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Bunlardan 48 bin 636 kişi tutuklanmıştır. Tutukluların 166'sı general, 6 bin 810'u albay ve alt rütbedeki askerlerden oluşuyor. 8 bin 667'si emniyet mensuplarından oluşmaktadır. Diğerleri de diğer görevlerde veya görevde olamayan kişilerden oluşmaktadır. 35 bin 783 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Tutuklama yerine verilen bir tedbirdir. Hakkında yakalama kararı bulunan 6 bin 791 kişi vardır. Yani kaçak durumda olan 6 bin 791 kişi var, bunun 139'u asker, 364'ü emniyet mensubudur. Halen gözaltında bulunanlar 822 kişidir."

''Hukuk gereğini yapacaktır''

Bozdağ, yargılama ve soruşturmaların devam edeceğini, suç işleyenler hakkında hukukun gereğinin yapılacağını belirtti.

Medyada, sosyal medyada veya başka yerlerde de zaman zaman yürütülen tartışmalar olduğuna dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bu tartışmaları bir tarafa koyup şunu ifade etmek istiyorum. Türk yargısı Anayasa ve yasaların verdiği yetkileri kullanmaktadır. Görevlerini Anayasa'ya, kanuna, hukuka ve vicdanı kanaatlerine bağlı olarak yerine getirmektedir. Yargılamalar veya soruşturmalar sırasında soruşturulan kişilerin bir kısmı tutuklu soruşturulduğu gibi bir kısmı adli kontrol altında soruşturulabilir, bir kısmı da tutuksuz adli kontrol olmaksızın soruşturulabilir. Yargılamalar da aynı şekilde yapılabilir. Tutuklu olan birinin tahliyesi, adli kontrol olanın birisinin adli kontrolünün kaldırılması, yargılanma nihai bir kararla sonuçlanıncaya kadar o kişilerin aklandığı anlamına gelmez. Yargılama devam edecek ve yargılama sonucunda nihai bir karar çıkacak, ya berat kararı ya da ceza kararı çıkacaktır. Beraat çıkar bu temyiz aşamalarını geçerse aklanmış olacaktır. Ceza çıkar, temyiz aşaması neticelenirse cezası kesinleşmiş olacaktır, infaz aşamasına geçecektir. Tutuklu bir tahliye olduğu zaman da veya adli kontrol verildiği zaman da soruşturma aşamasındaysa soruşturması, yargılanma aşamasındaysa yargılanması devam edecektir. Bunu herkesin bilmesi lazımdır."

"Türk yargısına teslim edeceğiz"

Bozdağ, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin Türk yargısına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hesap vereceklerini belirtti.

Türk yargısının adaletin tecellisi için millet adına görev yaptığını, millet adına karar verdiğini, bundan sonra da böyle yapacağının altını çizen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bundan hiç kimsenin endişesi olmaması lazım ve yargısal süreçleri herkesin yakından takip etmesinde fayda var. Buradan bir kez daha altını çizmek istiyorum. Öte yandan FETÖ elebaşı terörist başı Fetullah Gülen, hala Pensilvanya’dadır. Cumhurbaşkanımızın bilindiği gibi yakında ABD’ye bir seyahati olacaktır. Bu seyahatten önce yarın ben de ABD’ye bir ziyarette bulunacağım. ABD Adalet Bakanı ile pazartesi günü bir görüşme yapacağız. Görüşmemizin konusu terörist başı Fetullah Gülen’in geçici tutuklanması ve Türkiye’ye iadesi olacaktır. Eninde sonunda onları bulundukları yerlerden alıp Türkiye’ye getireceğiz ve Türk yargısına teslim edeceğiz. Şimdiden FETÖ teröristleri dört bir yandan bizim ziyaretimizi çarpıtmak için haber yapıyorlar. 'Zarrab için geliyormuşuz.' Yalan söylüyorsunuz FETÖ için geliyoruz FETÖ için. Terörist başı Gülen'in geçici olarak tutuklaması için geliyoruz ABD’ye, Türkiye'ye iadesi için gidiyorum. Bu dosyaların üzerinde çalışan bazı savcılarda bana refakat edecekler, orada teknik görüşmeler de yapılacaktır. Ama hep beraber oradan buradan çarpıtmaya başka başka noktaya çekmeye başlıyorlar. İstedikleri kadar çarpıtsınlar Türkiye'nin bu mücadelesi devam edecektir. Bu örgütün gerçek yüzünü herkes görecektir. Tehlike ve tehdit boyutunu herkes çok iyi anlayacaktır. Türkiye’nin ödediği bedellerin başka ülkelerin ödememesi için dost bir ülke olarak bütün ülkeleri uyarmaya da bundan sonra devam edeceğiz. Bundan da Türkiye'nin endişesi olmamalıdır olmayacaktır da. Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde gevşeme, savsama yoktur olmayacaktır. Ama FETÖ terör örgütü taraftarlarının diri tutmak için sürekli vaatler yapıyor."