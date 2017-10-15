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Buradasınız : » » 'AB üyelik sürecinden geri çekilme niyetimiz yok'

'AB üyelik sürecinden geri çekilme niyetimiz yok'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avrupa'nın en büyük camisi olan Fransa'nın Strazburg kentindeki Eyüp Sultan Camisi'nin külliyesinin temel atma töreninde konuştu.

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AB üyelik sürecinden geri çekilme niyetimiz yok

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avrupa'nın en büyük camisi olan Fransa'nın Strazburg kentindeki Eyüp Sultan Camisi'nin külliyesinin temel atma töreninde konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: AB üyelik sürecinden geri çekilme niyetimiz yok
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair, "Biz bu süreci her türlü olumsuzluğa rağmen sürdürmekte kararlıyız. Süreçten Türkiye olarak geri çekilme niyetimiz yok." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avrupa'nın en büyük camisi olan Fransa'nın Strazburg kentindeki Eyüp Sultan Camisi'nin külliyesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB üyelik süreci ile ilgili olarak, " Biz bu süreci her türlü olumsuzluğa rağmen sürdürmekte kararlıyız. Süreçten Türkiye olarak geri çekilme niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

Etiketler: bekir bozdağ, fransa, Strazburg, eyüp sultan camisi külliyesi
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