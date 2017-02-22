'AB kendi değerleriyle çelişiyor'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Avrupa Birliği ile bir türlü bitmeyen aşkımız var, daha doğrusu bir türlü nikah masasında sonuçlanmayan aşkımız." dedi.

Bakan Kılıç, Green Park Otel'de düzenlenen "Güçlü Bir Gençlik İçin: Tartışıyoruz" gençlik paneline katıldı.

Dünyada ve Türkiye'de gençlerin kendilerini daha iyi geliştirmeleri ve aynı zamanda fırsatları en iyi şekilde kullanabilmeleri için destek vermeye devam edeceklerini belirten Kılıç, daha iyi neler yapılabileceğinin öz eleştirisinin de gerekli olduğunu söyledi.

Program çerçevesinde kendisini geliştirmek isteyen ve bazı sıkıntılarla karşılaşan gençlere imkanlar sunulmaya çalışıldığını anlatan Kılıç, Avrupa Birliği (AB) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği projeden Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda barınan öğrencilerin faydalandığını belirtti.

Gençlerle sohbet etmek istediğini dile getiren Akif Çağatay Kılıç, "Tabii burada moderatör Erhan Ertürk Bey iki bayrağı işaret etti. Birisi bayrağımız diğeri Avrupa Birliği bayrağı. Sayın müsteşar da burada. O yüzden burada bazı konuları dile getireceğim. Biliyorsunuz bizim Avrupa Birliği ile bir türlü bitmeyen aşkımız var. Daha doğrusu bir türlü nikah masasında sonuçlanmayan aşkımız. Bunu da inşallah sizler başaracaksınız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kılıç, AB'nin kendi içinde yaşadığı ve aşmaya çalıştığı eksiklikleri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bunları biliyoruz ama AB'ye üye ülkeleri tek tek ele alıp Türkiye ile karşılaştırdığımızda, Türkiye ile olan ilişkiler ve imkanlar içerisinde Türkiye'nin gerisinde olanlar da var kısmen ileri de olanlar da var. Ama AB ortaklığına baktığımızda, bunu bir değerler ve ekonomik iş birliği olarak gördüğümüzde kendi değerleriyle ne kadar çeliştiğini görürsünüz. Etrafınızdaki ve dünyada meydana gelen siyasi olayları değerlendirme konusunda sizlere düşen görev var. Siz bugünden kendinizi yetiştireceksiniz ki yarın bizlerin yerinde ve sorumluluk alanlarında sizler olacaksınız. Bunun için elinizdeki imkanları çok iyi kullanmanız gerekiyor."

"Önümüze engeller çıkıyor"

Bakan Kılıç, "Elimizden gelen bu." bahanesini kesinlikle kabul etmediğini vurguladı.

Bunun söylendiğinde yenilginin kabullenileceğini anlatan Kılıç, "Önümüze engeller çıkıyor, hayat zaten bu şekilde insanı yönlendirir. Mutlaka bir konuyla ilgili önünüze engel de çıkabilir, farklı bilgilendirme de olabilir. Burada önemli olan sizin kendi iç dünyanız, amacınız doğrultusunda yılmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmanız ve yürümenizdir. Yani ısrarcı olmanız. Başarma arzusunu her şeyin önünde tutmanız. Bu aynı zamanda başarma hırsıdır ama ince bir denge vardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Herkesin saygılı olması gerekiyor"

Değerlendirme yapılırken karşıdakilerin durumunun da dikkate alınması gerektiğine değinen Akif Çağatay Kılıç, şu ifadelerini kullandı:

"Beraberce yaşayabilmeniz lazım. Toplum üzerinde düzen ve kamu düzeniyle alakalı kurallar konusunda da herkesin ama herkesin saygılı olması gerekiyor. AB'ye üye ülkeler içerisinde yıllarca vakit geçirdiğim için bazı örnekleri Türkiye ile karşılaştırdıkları zaman biraz üzülüyorum. Hiçbir yerde, hiçbir ülkede kamu düzeninin yapısını bozacak yapılara izin verilmez. Bizim Türkiye'de bazen şöyle bir yapımız olur; efendim 'AB ülkelerinde şöyle serbestlikler var.' Böyle değil, bir kere bu çok büyük bir çelişkidir. AB delegasyonunu temsilen sayın müsteşar da var. Hiçbir şekilde kamu düzeninin bozulmasına izin verilmez. Kişinin kendi düşüncesini açıklaması ve dile getirmesi ayrı bir şeydir, kamu düzeni ile karşıdaki kişinin haklarına müdahil olmak ve onun haklarını gasp etmek ayrı bir şeydir."

"Sizler bu ülkenin, bu milletin geleceğisiniz"

Gençlere "Sizler bu ülkenin bu milletin geleceğisiniz." diyen Kılıç, ülke ve milletin geleceğini şekillendirirken el ele verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Kılıç, karşılıklı saygı içinde Türkiye'nin geleceğe taşınacağını belirterek, şiddete başvurulduğunda hiçbir düşüncenin anlamının kalmayacağını ifade etti.

Gençlerin büyük bir kısmının sosyal medyayı kullandığını ve yurtlarda ücretsiz internet erişiminin bulunduğunu vurgulayan Kılıç, şunları aktardı:

"Karşılıklı, yüz yüze iletişimin yerini hiçbir şey tutamaz. Beyin belli bir süre sonra mesajın makinaya yazıldığını algılıyor. Sen makinaya yazmadın, makinaya yazdığını birisine gönderdin, o gelen mesajı açıyor ve okuyor. O an mesajı gönderdiğiniz kişinin beş duyusu devreye giriyor. Çünkü artık makinayla iletişim halinde değilsiniz. Bir kişiyle, bir insanla iletişim halindesiniz. Yani, yazarken ki hissettiğinizi, mesajı gönderdiğiniz kişi hissetmeye başlıyor ve tepki veriyor. Her ikiniz yazarken, makinaya yazdığınızı düşünüyorsunuz ama okurken öyle olmadığını anlıyorsunuz. "