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AB ilişkiler açısından çok iyi bir sınav vermedi

Başbakan Yıldırım, "Avrupa Birliği, referandum döneminde ilişkiler açısından çok iyi bir sınav vermedi. Hatta darbe girişiminde de bazı Avrupa ülkeleri sınıfta kaldı." dedi.

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AB ilişkiler açısından çok iyi bir sınav vermedi

Çankaya Köşkü'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u ile ortak basın toplantısı düzenlen Başbakan Binali Yıldırım, "Avrupa Birliği, referandum döneminde ilişkiler açısından çok iyi bir sınav vermedi. Hatta darbe girişiminde de bazı Avrupa ülkeleri sınıfta kaldı. Ama artık yeni bir döneme girdik. " dedi.

Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

"Bu dönemde Avrupa Birliğinin kendi gelecek vizyonunu bir kez daha gözden geçirmesi ve ona göre kararlar alması gerekiyor. Türkiye olarak biz, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini sürdürmek istiyoruz. Gümrük Birliği müzakerelerini yenilemek istiyoruz. Bizde bu irade mevcuttur."

Etiketler: binali yıldırım, AB, Avrupa Birliği, darbe girişimi
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