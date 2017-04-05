'AB ile Gümrük Birliği anlaşmamızı inşallah güncelleyeceğiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Antalya Üniversitesi Aktif Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" toplantısında öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversitenin Döşemealtı ilçesinde bulunan yerleşkesindeki konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ve bugün coğrafyanın her zamankinden zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Avrupa'da da şu anda başta ırkçılık olmak üzere yaşanan trendlerin, Avrupa'yı oluşturan tüm değerleri aşındırmaya başlayan tehlikeli bir sürece girdiğini kaydeden Çavuşoğlu, dünyanın değişik coğrafyalarında da terör, radikalleşme, çevre felaketleri, işsizlik, kıtlık, savaşlar, iç savaşlar gibi birçok sıkıntı ve tehdit unsuru bulunduğunu dile getirdi.

Suriye'nin bugün yönetilemeyen bir ülke haline geldiğini ve dün İdlib'te kimyasal silah kullanıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'deki savaşın bitmesi için samimi çaba sarf ettiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, bu kadar zor bir zamanda bunları çözmek için çaba göstermek, mücadele etmek, insanlığı ön plana çıkaran politikalar izlemek, dünyanın her yerinde olmak ve ilişkileri geliştirmek için diplomasiyi işletmek gerektiğini vurguladı. "Biz, birileri rahatsız olacak diye politikalarımızı değiştiremeyiz" diyen Çavuşoğlu, sorunları çözmek ve ekonomik ilişkileri artırmak için ikili, üçlü mekanizmalar geliştirmeye çalıştıklarını, şimdi de dörtlü mekanizmalar üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

"Hoşgörüye her zamankinden fazla ihtiyacımız var"

Barış İçin Arabuluculuk, Medeniyetler İttifakı gibi inisiyatiflere ivme kazandırdıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Bugün barış için arabuluculuğa, medeniyetler ittifakına, hoşgörüye her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Çünkü hem savaşlar hem hoşgörüsüzlük hem de ırkçılık, kendisinden farklı olana nefret giderek artıyor. Birbirimizin düşüncesine katılmıyorsak bile saygı duymaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Ekonominin artık batıdan doğuya doğru hızla kaydığını anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bunları takip ettiğini, çıkarı neredeyse onu aradığını söyledi. Türkiye'nin ihracatta, üretimde hedefleri bulunduğunu, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için serbest ticaret anlaşmaları imzalandığını, bu mümkün değilse tercihli ticaret anlaşmaları yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Gümrük Birliği Anlaşmasının bize dezavantajları artmaya başladı, güncellememiz lazım. AB ile Gümrük Birliği anlaşmamızı inşallah güncelleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 16 Nisan'da halk oylaması yapılacak Anayasa değişikliği ile ilgili, "İstikrarı getirelim kavgaları bitirelim, seçimler zamanında olsun, koalisyon olmasın ama demokrasiyi güçlendirelim. Hukukun üstünlüğünü tesis edelim. Tamamen yapmaya çalıştığımız bu. MHP ile birlikte çok titiz bir şekilde bunu çalıştık. Sayın Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye'nin sigortasıdır bu sistem." dedi. AA