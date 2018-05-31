AB heyeti vize muafiyeti için Türkiye'de

Avrupa Birliği (AB) heyeti vize muafiyetinin teknik müzakereleri için Ankara'daydı, görüşmeler Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı.

Müzakereler Türkiye'nin Şubat ayında AB'ye sunduğu 7 maddelik yol haritası üzerinden yürütüldü.

Türkiye'nin çalışma planı görüşüldü

AB heyetinin başkanlığını Göç ve İçişleri Genel Müdür Yardımcısı Simon Modrue yaptı. Türkiye'nin AB'ye sunduğu çalışma planı masadaydı.

Ankara'daki görüşmelerde bir diğer hassas başlık terörle mücadeleydi.

AB'den terörle mücadele kanunu yumuşatılsın talebi

AB tarafı, terörle mücadele yasası ve kişisel verilerin gizliliği konularında daha fazla adım atılmasını istedi.

Görüşmelerde AB heyeti, Türkiye'den terörle mücadele kanununda yer alan bazı unsurların yumuşatılmasını istedi.

Türk Ceza Kanununda yer alan bazı hususların, ifade özgürlüğüne alınması gerektiği iletildi.

Türkiye AB'nin talebine karşı

Ankara ise, terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik saldırıları sürerken AB'nin Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik istemesine karşı çıkıyor.

Görüşmelerde AB heyetine Ankara'nın kırmızı çizgileri ve hassasiyetlerinden bahsedildi.

Vize muafiyeti iki aşamalı

AB tarafına göre Türkiye ile vize serbestisi süreci iki aşamalı.

Bunlardan ilki teknik süreç. AB Komisyonu, iki tarafın üzerinde anlaştığı 72 kriterin hepsinin tamamlanması istiyor.

AB Komisyonu, üye ülkelere öneri yapacak

Teknik sürecin ardından AB Komisyonunun, üye ülkelere bir raporla kriterlerin yerine getirildiğini haber vermesi ve vize muafiyetinin uygulanmasını önermesi gerekiyor.

Bunun ardından üye ülkelerin iç işleri ve adalet bakanlarından oluşan konseyin vize muafiyeti için uzlaşıya varması isteniyor.

Ardından Avrupa Parlamentosuna gidecek

Bunun ardından konu Avrupa Parlamentosuna gidiyor ve burada da belgenin onaylanması gerekiyor.

Avrupa Parlamentosu için Mayıs 2019’da seçimler yapılacak.

Türkiye'nin beklentisi

Türkiye, vize muafiyeti oylamasının parlamento seçimleri sonrasına kalmamasını ve hızlı bir süreç işletilmesini bekliyor.

Türkiye ile AB arasında Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanmıştı.

180 gün içinde üç aylık vizesiz giriş

Varılan uzlaşı, Türk vatandaşlarının Schengen alanına vizesiz seyahatlerinin Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın 1 Ekim 2017 itibarıyla tüm hükümleriyle uygulanmasının ardından 2018 yılı içerisinde sağlanmasıydı.

Vize serbestisi, biyometrik pasaportu olan Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine 180 gün içinde üç aylık vizesiz giriş imkanı öngörüyordu.

Kaynak: TRT Haber, AA