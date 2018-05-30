AB heyeti vize muafiyeti için geliyor

Avrupa Birliği (AB) heyeti, perşembe ve cuma günü Ankara’da olacak.

Heyet, Türkiye’nin şubat ayında vize muafiyetiyle ilgili sunduğu belge üzerindeki incelemelerinin ardından iki gün boyunca AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle toplantılar yapacak.

Türkiye'nin sunduğu belgeler masada

AB Komisyonu Göç ve İç İşleri Genel Müdür Yardımcısı Simon Mordue başkanlığındaki heyet, Ankara’daki görüşmelerinde Türk tarafının sunduğu belgedeki bazı konuların nasıl ileri taşınabileceğini konuşacak.

72 kriter tamamlandı, AB eksik olduğunu öne sürdü

Türk tarafı, şubat ayında vize serbestisiyle ilgili çalışma belgesini AB’ye teslim etti ve muafiyet için 72 kriteri yerine getirdi. AB tarafı ise bunlardan 65'inin gerçekleştiğini savunuyordu.

Biyometrik pasaportların kullanımında geçer not

AB yetkilisi, üzerinde anlaşma bulunmayan konuların bazılarının çözülmesinin daha kolay olacağını, bunlardan birinin biyometrik pasaportların kullanımı olduğundan bahsetti.

Terörle mücadele, çözümü zor konular arasında

AB yetkilileri, çözümü daha zor konuların terörle mücadele ve kişisel verilerin korunması olduğunu ve bunlar için yasa değişikliği gerektiğini söylüyor.

Vize muafiyeti iki aşamalı

AB tarafına göre Türkiye ile vize serbestisi süreci iki aşamalı.

Bunlardan ilki teknik süreç. AB Komisyonu, iki tarafın üzerinde anlaştığı 72 kriterin hepsinin tamamlanması istiyor.

AB Komisyonu, üye ülkelere öneri yapacak

Teknik sürecin ardından AB Komisyonunun, üye ülkelere bir raporla kriterlerin yerine getirildiğini haber vermesi ve vize muafiyetinin uygulanmasını önermesi gerekiyor.

Bunun ardından üye ülkelerin iç işleri ve adalet bakanlarından oluşan konseyin vize muafiyeti için uzlaşıya varması isteniyor.

Ardından Avrupa Parlamentosuna gidecek

Bunun ardından konu Avrupa Parlamentosuna gidiyor ve burada da belgenin onaylanması gerekiyor.

Avrupa Parlamentosu için Mayıs 2019’da seçimler yapılacak.

Türkiye'nin beklentisi

Türkiye, vize muafiyeti oylamasının parlamento seçimleri sonrasına kalmamasını ve hızlı bir süreç işletilmesini bekliyor.

Türkiye ile AB arasında Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanmıştı.

180 gün içinde üç aylık vizesiz giriş

Varılan uzlaşı, Türk vatandaşlarının Schengen alanına vizesiz seyahatlerinin Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın 1 Ekim 2017 itibarıyla tüm hükümleriyle uygulanmasının ardından 2018 yılı içerisinde sağlanmasıydı.

Vize serbestisi, biyometrik pasaportu olan Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine 180 gün içinde üç aylık vizesiz giriş imkanı öngörüyordu.

Kaynak: AA