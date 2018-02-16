AB Dışişleri Bakanları'nın gayriresmi toplantısı Sofya'da başladı

Aday ülkelerin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda, Türkiye'yi Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik temsil ediyor.

Avrupa Birliği dönem başkanlığının 1 Ocak'ta Bulgaristan'a geçmesinin ardından, üye ülkelerin dışişleri bakanları ilk kez Sofya'da buluştu.

Gayriresmi toplantıya aday ülkelerin bakanları da katıldı.

Toplantının Türkiye açısından önemli gündem başlığı ise, dondurulan tam üyelik görüşmelerinin yeniden başlatılması.

Avrupa Birliği yetkilileri, vizelerin kaldırılması için Türkiye'nin gereklilikleri yerine getirdiğine ilişkin dosyanın incelenmekte olduğunu aktardı.

Toplantıda ayrıca Zeytin dalı Harekatı'nın da gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber