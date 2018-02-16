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Buradasınız : » » AB Dışişleri Bakanları'nın gayriresmi toplantısı Sofya'da başladı

AB Dışişleri Bakanları'nın gayriresmi toplantısı Sofya'da başladı

Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, taraflara Zeytin Dalı Harekatı konusunda bilgi verdi.

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AB Dışişleri Bakanlarının gayriresmi toplantısı Sofyada başladı

Aday ülkelerin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda, Türkiye'yi Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik temsil ediyor.

Avrupa Birliği dönem başkanlığının 1 Ocak'ta Bulgaristan'a geçmesinin ardından, üye ülkelerin dışişleri bakanları ilk kez Sofya'da buluştu.

Gayriresmi toplantıya aday ülkelerin bakanları da katıldı.

Toplantının Türkiye açısından önemli gündem başlığı ise, dondurulan tam üyelik görüşmelerinin yeniden başlatılması.

Avrupa Birliği yetkilileri, vizelerin kaldırılması için Türkiye'nin gereklilikleri yerine getirdiğine ilişkin dosyanın incelenmekte olduğunu aktardı.

Toplantıda ayrıca Zeytin dalı Harekatı'nın da gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, sofya, Bulgaristan, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gayriresmi topl, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik
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