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AB Bakanlığı'ndan Akıncı Üssü davasına müdahillik talebi

Avrupa Birliği Bakanlığı, Akıncı Üssü davası için müdahillik talebinde bulundu, mahkeme talebi 29 Ağustos'ta karara bağlayacak.

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AB Bakanlığından Akıncı Üssü davasına müdahillik talebi

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davada müdahillik talebinde bulundu.

AB Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Bakanlık FETÖ'nün "hükümeti ortadan kaldırmaya çalıştığı ve Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin zarara uğramasına yol açtığı" için müdahillik talebinde bulundu.

Mahkemenin talebi 29 Ağustos'ta karara bağlayacağı bildirildi.

Etiketler: PDY, fetö, darbe girişimi, avrupa birliği bakanlığı, akıncı üssü
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