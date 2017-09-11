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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik İngiltere'ye gidecek

AB Bakanı Çelik, 12-14 Eylül'de İngiltere'ye ziyaret düzenleyecek.

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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik İngiltereye gidecek

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 12-14 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'yı ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çelik 12-14 Eylül arasında düzenleyeceği Londra ziyareti çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Avrupa ve Amerika’dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşecek.

Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Chatham House’da Avrupa’nın geleceği üzerine bir konferans verecek olan Bakan Çelik, ayrıca İngiltere'de İslamofobi konusunda çalışmalar yürüten önemli isimlerle çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Bakan Çelik, ziyareti sırasında İngiltere basın organlarına da mülakatlar verecek.

Çelik, Londra temaslarında, Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeler, Türkiye-İngiltere ilişkileri, İngiltere'nin AB’den ayrılma süreci (Brexit), terörle mücadele ve geniş çerçevede iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Etiketler: AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, İngiltere
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