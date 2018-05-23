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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: Bir ülke için olabilecek en utanç verici karar

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Yunanistan'dan darbecilere "iltica hakkı" kararına ilişkin "Bir ülke için olabilecek en utanç verici karar." dedi.

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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: Bir ülke için olabilecek en utanç verici karar

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Yunanistan'da Danıştay'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan darbeci askerlere iltica hakkı verilmesi kararını Twitter hesabında değerlendirdi.

 

 

Bakan Çelik, mesajında şunları kaydetti:

"Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeye kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesine hükmetmiş. Bir ülke için olabilecek en utanç verici karar. AB üyesi Yunanistan'ın hukuk sistemi, Türkiye'de demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminde bulunan teröristleri himaye etme kararı almıştır. Demokrasiye karşı teröristleri himaye eden bu hukuksuz hukuk anlayışının geldiği nokta vahimdir. Kuşkusuz Türkiye'ye karşı da Türkiye düşmanlarının yanında yer almıştır bu zihniyet."

 

 

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Yunanistan
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