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AB Bakanı Ömer Çelik'ten New York Times'a tepki

AB Bakanı Ömer Çelik, New York Times'taki bir yazıda Filistinli protestoculara ilişkin kullanılan ifadelerin gerçeği örtmek üzere kurgulandığını söyledi.

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AB Bakanı Ömer Çelikten New York Timesa tepki

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, New York Times'ta yayımlanan bir yazıda, Filistinli protestoculara ilişkin kullanılan ifadelere tepki gösterdi.

 

Bakan Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "New York Times 'Çok sayıda Filistinli protestolar sırasında öldü.' diye yazıyor. Kirli bir dil bu. Gerçeği örtmek üzere kurgulanmış. Doğru dil: 'Çok sayıda Filistinli, İsrail askerleri tarafından kasten öldürüldü." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce aldığı karar doğrultusunda, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini dün resmen Kudüs'e taşıması, bölgede infiale yol açtı.

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlilerden 61'ini şehit etti, 2 bin 770'den fazlasını yaraladı.

İsrail'in saldırısına sert tepki gösteren Türkiye, şehit Filistinliler için 3 günlük milli yas kararı aldı.

Kaynak: AA

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