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AB Bakanı Ömer Çelik’ten Avusturya’ya ‘cami’ tepkisi

AB Bakanı Ömer Çelik, "Gelinen noktada, Avusturya Başbakanı İslam düşmanlığının, ırkçılığın temsilcisi haline gelmiştir” dedi.

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AB Bakanı Ömer Çelikten Avusturyaya cami tepkisi

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avusturya'nın cami kapatma kararına tepki gösterdi.

Çelik, "Gelinen noktada, Avusturya Başbakanı İslam düşmanlığının, ırkçılığın temsilcisi haline gelmiştir. Herhangi bir camide yanlış buldukları bir olay varsa, bu kolaylıkla diyalog yoluyla çözülebilir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın darbeci askerlerle ilgili yaklaşımı

Yunanistan'ın darbeci askerlerle ilgili yaklaşımına dair de Çelik, "Darbecileri himaye eden bir ülke haline gelmiştir Yunanistan. Bu adamlar milletimize karşı devletimize karşı silah çekmiş Türkiye'nin düşmanlarıdır" dedi.

Kaynak: AA

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