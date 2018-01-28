AB Bakanı Ömer Çelik'ten, AP Türkiye Raportörü'ne 'PKK' tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri'nin terör örgütleriyle ilgili ifadelerini kınadı.

Piri'nin "PKK ve benzerleri bizim için tehdit değil, bizim için DEAŞ tehdit" açıklamasına Çelik, "Kafalarındaki çarpıklığı bu derece açık ifade etmeleri iyi olmuş. Cümlelerle oynanan çirkin oyuna son vermişler." ifadeleri ile karşılık verdi.

AP Türkiye raportörü Kati Piri “PKK ve benzerleri bizim için tehdit değil, bizim için DEAŞ tehdit” diyor. Kafalarındaki çarpıklığı bu derece açık ifade etmeleri iyi olmuş. Cümlelerle oynanan çirkin oyuna son vermişler. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 28 Ocak 2018

"Avrupa’da pek çok yerde ise PKK’nın aktif himaye gördüğü açıktır."

Çelik, "Türkiye hem DEAŞ hem de PKK ile aynı şiddette mücadele eden tek ülkedir. Avrupa’da pek çok yerde ise PKK’nın aktif himaye gördüğü açıktır. Türkiye, DEAŞ saldırısına uğradığı zaman Avrupa’da bazı şehirlerde kamu binalarına bayrağımızın yansıtılarak dayanışma gösterildiğini gördük ama PKK saldırısına uğradığımızda bu dayanışmayı hiç görmedik." hatırlatmasında bulundu.

Türkiye DEAŞ saldırısına uğradığı zaman Avrupa’da bazı şehirlerde kamu binalarına bayrağımızın yansıtılarak dayanışma gösterildiğini gördük. Ama PKK saldırısına uğradığımızda bu dayanışmayı hiç görmedik. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 28 Ocak 2018

"Ne hazindir ki bu zihniyet, AP’de Türkiye raportörlüğü yapıyor."

Çelik, şunları kaydetti:

"Piri ve benzerleri, insanlığı kendi coğrafyalarından ibaret sandığı için onları tehdit edene terörist diyor ama başkalarına saldıran teröristleri tehdit görmüyor. Teröre bakıştan önce "insana" bakışla alakalı problem olduğu çok açık. Terör örgütlerinin kendilerine ideolojik hayat sahası bulması esasında bu çarpık zihin durumundan kaynaklanıyor. Ne hazindir ki bu zihniyet, AP’de Türkiye raportörlüğü yapıyor. Bir siyasetçinin alfabe düzeyinde bilmesi gerekenleri bilmeyen, bilse de reddeden bir zihnin Avrupa’nın en büyük parlamentosu adına raportörlük yapması trajedidir."

Bir siyasetçinin alfabe düzeyinde bilmesi gerekenleri bilmeyen, bilse de reddeden bir zihnin Avrupa’nın en büyük parlementosu adına raportörlük yapması trajedidir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 28 Ocak 2018

Çelik, Türkiye açısından meselenin açık olduğunu vurgulayarak, "DEAŞ’la da PKK ve benzerleriyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve bu çarpık zihniyete sahip raportörün Türkiye raporu olarak söylediklerinin hiçbirini ciddiye almayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye açısından mesele açıktır. DEAŞ’la da PKK ve benzerleriyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve bu çarpık zihniyete sahip raportörün Türkiye raporu olarak söylediklerinin hiçbirini ciddiye almayacağız. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 28 Ocak 2018

Kaynak: AA