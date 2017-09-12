AB Bakanı Çelik'ten Sigmar Gabriel'in açıklamasına tepki

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye silah satışıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, Türkiye'nin silahları terörle mücadele için kullandığını vurguladı.

"Bu karar hem Türkiye'nin hem de Avrupa Birliği'nin güvenliğinde zaaf oluşturur" dedi ve şunları kaydetti;

"Türkiye'nin silah satışını engelleme ile ilgili konu şudur. Türkiye niye alıyor bu silahları terörle mücadele için. DEAŞ'la PKK ile mücadele için kullanıyor. Bu cümlenin dolaylı olarak gittiği yer Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratmaktır. Türkiye zarar vermez, Türkiye güvenliğin her şatta sağlar. ama artık DEAŞ PKK gibi örgütler Avrupa başkentlerinde de dolaşıyor. Bizim burada verdiğimiz etkili mücadele ile Türkiye egemen bir devlet olarak kendi sınırlarını koruyor aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğinin sınırların koruyor. Türkiye'nin terörle mücadelesinde bir zaaf oluşturmak demek Almanya'nın ve AB'nin de güvenliğinde zaaf oluşturmak demek."