  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » AB Bakanı Çelik'ten Fransız Bakana 'Zeytin Dalı' tepkisi

AB Bakanı Çelik'ten Fransız Bakana 'Zeytin Dalı' tepkisi

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransız bakanın Zeytin Dalı harekatı hakkındaki ifadelerini, 'En vahim, en yanlış açıklamayı yapmıştır' sözleriyle değerlendirdi.

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AB Bakanı Çelikten Fransız Bakana Zeytin Dalı tepkisi

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, “Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesi meşru hakkıdır. Fakat sınırlarının güvenliğini sağlamak sivilleri öldürmek anlamına gelmez.” açıklamasında bulundu.

Türkiye'yi haksızca suçlayan Le Drian'a tepki AB Bakanı Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, açıklamanın terör konusunda çifte standart olduğunu söyledi.

Ömer Çelik "Terör örgütünün şehit ettiği vatandaşlarımızı zikretmekten kaçınanlar, olmayan şeyleri gerçek gibi sunmaktadır. Afrin’de mücadele ettiğimiz terör örgütünün katliamlarının görmezden gelinmesidir" dedi.

Türkiye’nin terörle mücadelesinin uluslararası hukuka uygun olduğunu belirten Çelik, suç işleyenlerin PYD-YPG terör örgütüne silah verenler olduğunu belirtti.

AB Bakanı Çelik, "Dost ve müttefik Fransa’nın, Türkiye’nin terörle mücadelesine tam destek vermesi doğru olandır. Böyle davranmaları müttefikliğe de “hukuk”a da en uygun davranış olacaktır." dedi.

TRT Haber

Etiketler: Ömer Çelik, Le Drian, fransa, Avrupa Birliği
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