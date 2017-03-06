AB Bakanı Çelik'ten Almanya'ya ağır sözler

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Almanya'da ve pek çok Avrupa şehrinde kaybolan göçmen çocukların araştırılması için ortak politika üretilmeli. En son Paris'te gördük, göçmenlere karşı insafsız tutum geliştiren belediyelere karşı ortak politika geliştirilmeli." ifadelerini kullandı.

Çelik, Avrupa ülkelerinden gelen Türkiye karşıtı ifade ve tutumlara sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi.

Bakan Çelik, mesajında, "Türkiye karşıtlığı yapan bazı Avrupalı siyasetçiler, Türkiye'ye karşı Avrupa'da 'ortak politika' üretelim diyorlar. Bu 'ortak politika üretme' meselesini ele almakta fayda var. Tüm dünyadaki demokratlar da 'temel konuları korumak için' ele almalı bunu." değerlendirmesinde bulundu.

Zulümden kaçan göçmenleri dışlayan hükümetlere ve ırkçılara karşı ortak politika üretilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Almanya'da ve pek çok Avrupa şehrinde kaybolan göçmen çocukların araştırılması için ortak politika üretilmeli. En son Paris'te gördük, göçmenlere karşı insafsız tutum geliştiren belediyelere karşı ortak politika geliştirilmeli. Avrupa'da yükselen ırkçılığa, göçmen düşmanlığına, İslamofobik ve anti-semitik siyasetlere karşı ortak politika geliştirilmeli. Avrupa'daki demokrasi ve insan hakları ihlalleri karşısında susan politik akla karşı ortak politika geliştirilmeli. Avrupa'da ırkçılığın yükselmesinde hükümetlerin ve kurumların rolü hakkında da ortak politika geliştirilmeli."