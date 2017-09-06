AB Bakanı Çelik yarın Estonya'ya gidecek

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Estonya'nın başkenti Tallin'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

AB Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çelik, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katılmak üzere 7-8 Eylül tarihlerinde AB Dönem Başkanı Estonya'nın başkenti Tallin'i ziyaret edecek.

Bakan Çelik, yarın Estonya Dönem Başkanlığı tarafından AB üye ve aday ülkelerin katılımıyla düzenlenecek akşam yemeğine katılacak, 8 Eylül'de ise "Radikalleşme ve şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele ve engelleme" başlıklı oturumda konuşma yapacak.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik'in toplantı marjında muhataplarıyla Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeleri ele alması da öngörülüyor.