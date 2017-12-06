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Buradasınız : » » AB Bakanı Çelik: Siyasi ve ahlaki olarak utanç duyulması gereken bir karardır

AB Bakanı Çelik: Siyasi ve ahlaki olarak utanç duyulması gereken bir karardır

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını ve İsrail’deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını değerlendirdi.

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AB Bakanı Çelik: Siyasi ve ahlaki olarak utanç duyulması gereken bir karardır

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD yönetiminin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı yönündeki açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını ve İsrail’deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını tüm dünyanın kınaması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Bu karar, siyasi ve ahlaki olarak utanç duyulması gereken bir karardır." ifadesini kullandı.

Çelik, bu kararla beraber Trump'ın, Ortadoğu’daki tüm barış çabalarına karşı ağır bir saldırıda bulunduğunu ve uluslararası hukuku tanımadığını da açıkça ilan ettiğini vurgulayarak, "Trump ve Netenyahu’nun kendi siyasi zorluklarını aşmak için dünyayı yepyeni çatışmalarla karşı karşıya bırakacak bu kararı almaları barış umutlarına karşı tam provokasyondur." değerlendirmesinde bulundu.

"Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımak, tarih ve hukuk önünde asla meşru kabul edilmeyecek bir işe imza atmak demektir." diyen Çelik, dünyanın her yerinden ve her dinden vicdan ve akıl sahibi insanların bu kararı meşru bulmayacağını kaydetti.

"Bu gayrimeşru karar Kudüs’ün gerçek statüsü karşısında her zaman yok hükmünde olacaktır. Kudüs ve Filistin halkı asla yalnız bırakılmayacaktır." ifadesini kullanan Çelik, Trump’ın bu kararının hakkaniyet ve hukuk adına herkes tarafından mahkum edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: kudüs, israil, Donald Trump, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik
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