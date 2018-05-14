AB Bakanı Çelik: İsrail, ABD'nin cesaretlendirmesi ile Filistinlileri katlediyor

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bunu protesto eden Filistinlilerin İsrail tarafından şehit edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, Gazze’de tüm dünyanın gözü önünde yeni bir İsrail zulmü yaşandığını belirtti.

“Bu vahşetin sorumlusu İsrail, hukuksuz bir şekilde Kudüs'te büyükelçilik açan ABD'nin cesaretlendirmesi ile mazlum Filistinlileri katlediyor.”

Bu vahşetin sorumlusu İsrail, hukuksuz bir şekilde Kudüs'te Büyükelçilik açan ABD'nin cesaretlendirmesi ile mazlum Filistinlileri katlediyor. #KUDÜS — Ömer Çelik (@omerrcelik) 14 Mayıs 2018

"İsrail, cinayet işlemeye devam ediyor" mesajına yer veren Çelik, "Hayasızca katliam işleyenler karşısında, insanlığın şerefini temsil eden tüm yeryüzü sakinleri mazlumların yanında." ifadelerini kullandı.

Hayasızca katliam işleyenler karşısında, insanlığın şerefini temsil eden tüm yeryüzü sakinleri mazlumların yanında. #KUDÜS — Ömer Çelik (@omerrcelik) 14 Mayıs 2018

Kaynak: AA