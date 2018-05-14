  • 15 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.367
    EURO 5.211
  • BIST 103370.42
    ALTIN 184.348
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AB Bakanı Çelik: İsrail, ABD'nin cesaretlendirmesi ile Filistinlileri katlediyor

AB Bakanı Çelik: İsrail, ABD'nin cesaretlendirmesi ile Filistinlileri katlediyor

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "İsrail, ABD'nin cesaretlendirmesi ile mazlum Filistinlileri katlediyor." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
AB Bakanı Çelik: İsrail, ABDnin cesaretlendirmesi ile Filistinlileri katlediyor

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bunu protesto eden Filistinlilerin İsrail tarafından şehit edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, Gazze’de tüm dünyanın gözü önünde yeni bir İsrail zulmü yaşandığını belirtti.

“Bu vahşetin sorumlusu İsrail, hukuksuz bir şekilde Kudüs'te büyükelçilik açan ABD'nin cesaretlendirmesi ile mazlum Filistinlileri katlediyor.”

 

"İsrail, cinayet işlemeye devam ediyor" mesajına yer veren Çelik, "Hayasızca katliam işleyenler karşısında, insanlığın şerefini temsil eden tüm yeryüzü sakinleri mazlumların yanında." ifadelerini kullandı. 

 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER