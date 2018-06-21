AB Bakanı Çelik: Adayların FETÖ'yle mücadele planlarını açıklamaları gerekirdi

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemle ilgili soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ ile mücadele konusunda çok şey yaptığına değinen Çelik diğer Cumhurbaşkanı adaylarını eleştirdi. Çelik, "Cumhurbaşkanı adaylarının FETÖ'yle ilgili mücadele planlarını açıklamaları gerekirdi" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında tek bir aday değil bir lobi var"

Çelik, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede hem siyasetçi hem de gözlemci olarak Türkiye'deki genel seçim kampanyasına baktığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında birçok adayın değil, tek bir lobinin olduğunu söyledi.

Bu durumun üzücü olduğunu dile getiren Çelik, adayların daha kaliteli tezler ortaya koyması gerektiğinin altını çizdi. Bakan Çelik, "Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına aday olmak sadece retorikle götürülecek bir iş değil." dedi.

"Diğerlerinin siyaseti karbondioksit siyaseti"

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açısından bakıldığında hala güçlü pozitif bir ajandanın olduğunu, muhalefet adaylarının ise negatif ajandayı temsil ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın siyaseti oksijen siyaseti, diğerlerinin siyaseti karbondioksit siyaseti." diye konuştu.

Türk milletinin en büyük gücünün sandıkla kurduğu ilişki olduğunu söyleyen Çelik, bu ilişkinin siyasete talimat veren bir güç olduğunu kaydetti.

"Bunlar gerçeklik algısından kopmuş siyasi masaldır"

Bakan Çelik, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim sonrası AB ile sorunları hemen çözeceği ve Suriye'ye yönelik yaptığı açıklamalara ilişkin, "Bunlar en hafif deyimiyle gerçeklik algısından kopmuş siyasi masaldır." ifadesini kullandı.

"AB meselesinde birçok reform ortaya kondu"

Türkiye'nin AB meselesine çok büyük yatırım yaptığını bildiren Çelik, bu hedefle bir sürü reformlar ortaya konulduğuna dikkati çekerek, "Avrupa Birliği ile ilgili cumhuriyet tarihinin en büyük ivmesi bizim hükümetlerimiz zamanında oldu. En büyük yatırım buraya yapılmıştır." dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik: Avrupa Birliği ile ilgili cumhuriyet tarihinin en büyük ivmesi bizim hükümetlerimiz zamanında oldu. En büyük yatırım buraya yapılmıştır. pic.twitter.com/HkGSvyceIY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Haziran 2018

Çelik, AB ile müzakere süreciyle ilgili "Süreç benim milletimi aşağılamaya, benim milletime karşı haksızlık etmeye başlarsa ben bu sıfatı hak etmiyorum demektir. Süreci tıkayan sizlersiniz biz sadece karşılık verdik." diye konuştu.

[AB ile müzakere süreci] AB Bakanı Ömer Çelik: Süreç benim milletimi aşağılamaya, benim milletime karşı haksızlık etmeye başlarsa ben bu sıfatı hak etmiyorum demektir. Süreci tıkayan sizlersiniz biz sadece karşılık verdik. pic.twitter.com/L6TKcvDvgV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Haziran 2018

Avrupa'ya PKK eleştirisi

Bakan Çelik, DEAŞ'ın Türkiye saldırılarında Avrupa devletlerinin kamu binalarına dayanışma için Türk bayrağı yansıttığını ancak aynı dayanışmanın PKK saldırınca gerçekleştirilmediğini söyledi.

AB Bakanı Ömer Çelik: DEAŞ Türkiye'ye saldırınca Avrupa'nın kamu binalarına Türk bayrağı yansıtılıyor dayanışma için. PKK saldırınca ama o dayanışmayı görmüyorsun. pic.twitter.com/tBTxSTzUer — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Haziran 2018

"Avusturya'nın ırkçı bir başbakanı var"

Çelik, "Avusturya'nın göçmenleri kendi ülkesinden kovan, insanları tel örgülerle ve ordularla engellemeye çalışan İslam düşmanı ırkçı bir başbakanı (Sebastian Kurz) var." dedi.

"İnce'nin politikaları gerçekçi değil"

Bakan Çelik, İnce'nin söylemlerinde herhangi bir gerçekçi politikaya rastlanmadığını belirterek, "AK Parti iktidara geldiğinde bunları yapmıştı. Bunda da başarılı olmuştu. Şimdi onu taklit edelim gibisinden ama anakronik bir şekilde bütün bu hikayeyi atlayarak bu süreci değerlendirmiş oluyorlar." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız tankın topun tüfeğin önüne çıktı"

"Diktatör dediğin adam halkına karşı tankın topun tüfeğin arkasına saklanır." diyen Çelik, "Cumhurbaşkanımız ise tankın topun tüfeğin önüne çıktı." dedi.

"Siyasal şantaja dönüştürmeye çalışılıyor"

ABD'den F-35 uçağı alımının engellenme girişimiyle ilgili Çelik, "Evanjelik lobisi bunu bir tür siyasal şantaja dönüştürmeye çalışıyor." diye konuştu.

AB Bakanı Ömer Çelik: F-35 tesliminde herhangi bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Artık bu meselelerin ülkeler arasında bu şekilde kullanılması, bu işte herhangi bir aksamanın olması demek artık lafın bitmesi demektir. pic.twitter.com/oaf6hoYnSy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Haziran 2018

AB Bakanı Çelik, "AB'nin başkalarına anlaşmalara bağlılık konusunda moral ve siyasal ders verecek bir üstünlüğü yok." dedi.

Kaynak: AA, TRT Haber