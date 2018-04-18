  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » AB Bakanı Çelik, ABD'nin Türkiye raporunu değerlendirdi

AB Bakanı Çelik, ABD'nin Türkiye raporunu değerlendirdi

AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin ilerleme raporunu değerlendirdi.

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AB Bakanı Çelik, ABDnin Türkiye raporunu değerlendirdi

Çelik, “Objektif dille yazılmış, hakkaniyete dayalı, olumlu ajanda içeren, gelecek perspektifi sunan bir eleştiri görmüyoruz” dedi.

“Komisyona bir mektup yazmayı düşünüyorum” diyen Çelik, “Türkiye’ye adil bir yaklaşım gösterilmedi. Bu son raporda aynı mantığı sürdürüyor. Bütün fasılları 6 ay içinde kapatacak kapasiteye sahibiz” ifadelerini kullandı.

Raporda PKK'nın terör örgütü olduğunın altının çizilmesini olumlu karşıladıklarını belirten Çelik, bunun somut uygulamalarını görmek istediklerini ifade etti.

 

 

Rapor'da FETÖ'yle ilgili ifadelere dikkat çeken Çelik, "FETÖ'den masum bir sivil toplum örgütüymüş gibi bir retorik kullanılmasını son derece yanlış buluyoruz" diye konuştu.

 

 

Çelik, "İlişkilerin yoğunluğu, boyutu, perspektifini anlamaktan uzak, vizyonsuz, içeriksiz, gelişmelerin gerisinde bir rapor." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Avrupa Birliği değerler perspektifinden bakıyorsa eğer, Yunanistan Savunma Bakanı'nı çok güçlü sekilde kınaması gerekiyor" dedi.

 

 

Kaynak: AA

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