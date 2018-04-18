AB Bakanı Çelik, ABD'nin Türkiye raporunu değerlendirdi

Çelik, “Objektif dille yazılmış, hakkaniyete dayalı, olumlu ajanda içeren, gelecek perspektifi sunan bir eleştiri görmüyoruz” dedi.

“Komisyona bir mektup yazmayı düşünüyorum” diyen Çelik, “Türkiye’ye adil bir yaklaşım gösterilmedi. Bu son raporda aynı mantığı sürdürüyor. Bütün fasılları 6 ay içinde kapatacak kapasiteye sahibiz” ifadelerini kullandı.

Raporda PKK'nın terör örgütü olduğunın altının çizilmesini olumlu karşıladıklarını belirten Çelik, bunun somut uygulamalarını görmek istediklerini ifade etti.

[AB'nin Türkiye Raporu] AB Bakanı Ömer Çelik: PKK'nın terör örgütü olduğunun altının çizilmesini olumlu karşılıyor ama bunun somut uygulamalarını görmek istiyoruz. pic.twitter.com/v72wN5Atk3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Nisan 2018

Rapor'da FETÖ'yle ilgili ifadelere dikkat çeken Çelik, "FETÖ'den masum bir sivil toplum örgütüymüş gibi bir retorik kullanılmasını son derece yanlış buluyoruz" diye konuştu.

AB Bakanı Ömer Çelik: Avrupa Birliği FETÖ'nün ortaya koyduğu tehdidi anlamaktan hala uzak. pic.twitter.com/WTPv4ovtz7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Nisan 2018

Çelik, "İlişkilerin yoğunluğu, boyutu, perspektifini anlamaktan uzak, vizyonsuz, içeriksiz, gelişmelerin gerisinde bir rapor." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Avrupa Birliği değerler perspektifinden bakıyorsa eğer, Yunanistan Savunma Bakanı'nı çok güçlü sekilde kınaması gerekiyor" dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik: Avrupa Birliği değerler perspektifinden bakıyorsa eğer, Yunanistan Savunma Bakanı'nı çok güçlü sekilde kınaması gerekiyor.https://t.co/lSDXKk1ZBK pic.twitter.com/ouizJpwLLo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Nisan 2018

Kaynak: AA