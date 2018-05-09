AB Bakanı Çelik: ABD'nin kararı çok kötü gelişmelere kapı açabilir

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararını, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi.

İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşmanın önemli bir zemin olduğunu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran’ın anlaşmaya uygun hareket ettiğini raporlarıyla teyid ettiğini vurgulayan Çelik, "ABD’nin anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olması daha iyi bir tabloya hizmet etmez." ifadesini kullandı.

ABD’nin anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olması daha iyi bir tabloya hizmet etmez. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 8 Mayıs 2018

Türkiye'nin tüm nükleer silahlar hakkındaki ilkeli tutumunun "en yüksek standarda sahip yaklaşımı" temsil ettiğini belirten Çelik, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ortak bildiri yayınlayarak anlaşmaya bağlılıklarını vurguladığını hatırlattı.

Türkiye’nin tüm nükleer silahlar hakkındaki ilkeli tutumu en yüksek standarda sahip yaklaşımı temsil etmektedir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 8 Mayıs 2018

Çelik, bu üç ülkenin, anlaşmanın ortak güvenlikleri için önemli olduğunu açıkladığının altını çizdi. Bakan Çelik, söz konusu bildiride anlaşmanın, "İran’ın nükleer programı hakkındaki ihtilafın uluslararası hukuk çerçevesinde çözümü için bağlayıcı karar olmayı sürdürdüğünün" vurgulandığını kaydetti.

Maalesef ABD’nin kararı çok kötü gelişmelere kapı açacak bir yaklaşıma sahip. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 8 Mayıs 2018

AB Bakanı Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef ABD’nin kararı çok kötü gelişmelere kapı açacak bir yaklaşıma sahip. İran’ın anlaşmayı ihlal ettiğine dair hiçbir delil yokken ABD’nin bu kararı alması, müttefikleri ile tam zıt pozisyon alması demek. Daha çok müzakereye ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz. Kuzey Kore ile ağır problemler diplomasi ile çözülürken ve bu diplomasi için yeni bir umut olmuşken, İran’ın uyduğu ve işleyen bir anlaşmanın bu şekilde zedelenmeye çalışılması çok yanlış."

Kaynak: AA