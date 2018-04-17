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Buradasınız : » » AB 2018 Türkiye İlerleme Raporu yayımlandı

AB 2018 Türkiye İlerleme Raporu yayımlandı

Avrupa Birliği, Türkiye hakkında hazırladığı ilerleme raporunu açıkladı. Raporda ilk defa FETÖ’nün "Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanımlandığı" ibaresine yer verildi.

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AB 2018 Türkiye İlerleme Raporu yayımlandı

Avrupa Birliği, Türkiye hakkında hazırladığı bu yılki ilerleme raporunu açıkladı.

Raporda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ), ilk defa "Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı" ibaresi ile yer verildi.

Avrupa Birliği'nin 15 Temmuz darbe girişimini derhal kınadığı, Türkiye'nin aldığı orantılı tedbirlere tam destek verdiği anımsatıldı. Darbe girişiminin Türkiye'de travmaya yol açtığı belirtildi.

PKK hala bir tehdit

Terör örgütü PKK'ya da değinilen raporda, bu örgütün Avrupa Birliği'nin terör grupları listesinde yer aldığı hatırlatıldı. PKK'nın Türkiye'de hala bir tehdit oluşturduğunun altı çizildi.

Sığınmacılar ve göçmenler

Türkiye'nin sığınmacılar konusunda büyük ilerleme kaydettiği belirtildi, Türkiye'nin bu çabaları olağanüstü olarak nitelendirildi.

Türkiye'nin göçmenlere ilişkin tutumu ise övüldü. Ege'den geçişlerin 2016 Anlaşması sayesinde ciddi oranda azaldığı vurgusu yapıldı.

Vize serbestisi

Vize serbestisi konusunda Türkiye'nin AB Komisyonu'na sunduğu önerilerin hala incelendiği de vurgulandı, "Komisyon bu konuda Türkiye ile yeni danışmalarda bulunacaktır" denildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: türkiye, rapor, fetö, Avrupa Birliği
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