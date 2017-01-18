'95 bin 751 mülteci denizden kurtarıldı'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "3 milyon mültecinin barınmasını sağlamak, onlara sağlık hizmeti sunmak, bunların 500 bin çocuğuna eğitim vermek kolay bir iş değil. Türkiye bu anlamda dünyanın haysiyetini ve onurunu kurtarıyor." dedi.

Malkoç, Kilis Valiliğinde kamu kurum ve kuruluşlarının daire müdürleri ve amirleriyle toplantıda bir araya geldi.

Şeref Malkoç, burada yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun "Göç ve Mülteciler" raporu için geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 2 Mart'ta kurum, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve dünya ombudsmanlarının katılacağı, "Uluslararası Göç ve Mülteciler Sempozyumu"nun düzenleneceğini hatırlatan Malkoç, sempozyumun açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını aktardı.

Türkiye'deki mültecilere misafir gözüyle baktıklarını ve onları en güzel şekilde ağırladıklarını aktaran Malkoç, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bulunan 3 milyon Suriyelinin durumunu ve yapılan hizmetleri görmek için bölgeye geldik. Tabii olaylara insani hizmetler açısından bakmaktayız. İnşallah bu ziyaretlerimiz sonucunda göç ve mülteciler raporunu hazırlayacağız. Bu raporu bütün dünyaya anlatmamız gerekiyor çünkü Türkiye'nin yapmış olduğu hizmetlerin bütün dünya tarafından bilinmesi gerekir. 3 milyon mültecinin barınmasını sağlamak, onlara sağlık hizmeti sunmak, bunların 500 bin çocuğuna eğitim vermek kolay bir iş değil. Türkiye bu anlamda dünyanın haysiyetini ve onurunu kurtarıyor. Onun için bu güzel faaliyetlerimizi bütün dünyaya anlatmamız gerekiyor."

"95 bin 751 kişi denizden toplandı"

Malkoç, Türkiye'nin mülteciler konusundaki hassasiyeti ve onlara bakış açısı bakımından dünyada örnek alınacak tek ülke olduğunu dile getirdi.

Ege Denizi'nde yaşanan insanlık dramına Türkiye'nin gösterdiği çabanın dünya ülkelerince takdirle karşılandığını anlatan Malkoç, şöyle devam etti:

"Sadece Sahil Güvenlik Komutanlığımız 95 bin 751 kişiyi denizden topladı. Bu muazzam bir olaydır. 500 bin Suriyeli eğitim çağındaki çocuğa eğitim veriyoruz. Finlandiya'daki orta öğretimdeki bütün öğrenci sayısı 370 bindir. Bunları bütün dünyaya anlatmamız lazım. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Başta bütün valilerimiz olmak üzere ildeki kurum yetkililerinin hangi zor şatlar altında çalıştığını gördük. Halkımızın kahramanlığını, fedakarlığını gördük."

Vali İsmail Çataklı, Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ve bazı kurum ve kuruluşların müdürleri ve yetkililerinin katıldığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.