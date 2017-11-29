93 belediye artık teröre değil halka hizmet ediyor

İçişleri Bakanlığınca bugüne kadar maddi imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'nın hizmetine sundukları tespit edilen 93 belediyeye görevlendirme yapıldı.

Görevlendirilen belediye başkan vekillerinin kamu gelirlerini halka hizmet için kullanmaya başlamasıyla bölge insanı gerçek belediyecilikle tanıştı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı belediye başkanlarının bölücü terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu yönündeki iddialar üzerine İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen müfettişler, çarpıcı tespitlerde bulundu.

Yerinde denetimlerde bulunan müfettişler, bazı belediyelerde terör örgütünün görevlendirdiği “eş başkanlar”ın görev yaptığını tespit etti. Belediye başkanıyla aynı imkanlara sahip olan hatta çalışma odası bulunan eş başkanların, imar, ruhsat ve ihalelerde de söz sahibi olduğu görüldü.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği bazı operasyonlarda, teröristlerin çatışmalar ve bombalı saldırılarda belediyelere ait hizmet araçlarını kullandıkları belirlendi ve bu araçlarda çok sayıda silah, mühimmat ile bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Tespitler sonucu hazırlanan raporlarda, Yüksekova Belediyesine ait resmi araç içinde bazı terör örgütü mensuplarının yakalandığı ve halka bilinçli olarak en temel belediye hizmetlerinin bile sunulmadığı bilgisi yer aldı.

Müfettişlerin incelemesinde, Mardin Büyükşehir, Şırnak, Yüksekova ve İdil belediyelerinin itfaiye teşkilatlarınca yangınlara zamanında müdahale edilmediği ve terör eylemleri sonucunda devlete ait bina ve tesisler ile halka ait yerlerin zarar görmesine neden olunduğu kayıt altına alındı.

Diyarbakır ve Van Büyükşehir belediyelerinin, terör örgütü tarafından çeşitli bahaneler ileri sürülerek yapılan eylem çağrıları üzerine bazı günlerde toplu taşıma ve temizlik hizmetini boykot ettiği belirlendi.

Belediyelerin imkanları terör örgütünün hizmetinde

Mülkiye müfettişlerinin yaptığı çarpıcı tespitlerden bazıları şöyle:

- Silopi Belediyesince yardım istendiği halde okulların su ihtiyacının itfaiye araçlarıyla karşılanmaması, halka hizmet sunmak yerine yollar kazılarak çukur ve barikat kurulması.

- Şırnak, Silopi, Dargeçit, Yüksekova ve Sur belediyelerine ait araçları ve iş makinelerinin çukur kazma faaliyetlerinde kullanılması.

- Cizre, İdil, Sur ve Yüksekova belediyelerince kaymakamlıkların uyarılarına rağmen terör örgütünce yollarda açılan çukur ve barikatların kaldırılmaması, cadde ve sokakların temizlenmemesi, esnafın mağdur edilmesi, göreve gelmeyen personele ücret ödenmesi, kurs, etüt merkezi, gençlik evi adı altında açılan yerlerde terör örgütü propagandası yapılması ve örgüte eleman devşirilmesi.

Müfettişlerin raporlarında, Diyarbakır Büyükşehir, Siirt, Batman, Kızıltepe, Nusaybin ve Mersin Akdeniz belediyeleri bünyesinde terör örgütü mensupları, yandaşları ya da operasyonlarda ölen teröristlerin yakınlarının istihdam edildiğine dikkat çekildi.

Belediye çalışanlarının maaşından örgüte kesinti yapılmış

Yapılan incelemelerde Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir belediyeleri ile Sur Belediyesinde çalışanlardan yardım adı altında zorla para toplandığına dair mağdur ifadelerine ulaşıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, PKK/KCK terör örgütü ile bağı bulunan Sarmaşık Derneğine, personele verilen talimat üzerine maaş ve ücretlerinden her ay otomatik olarak 200 lira aktarıldığı belirlendi.

Hazırlanan raporlara göre, Çukurca'da 43, Ağrı'da 130 gayrimenkul ve diğer birçok belediyeye ait gayrimenkuller, kanuna aykırı, ihalesiz ve bedelsiz verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesince ihaleler, terör örgütüne müzahir kişi ve firmalara verilirken taahhütlerini yerine getirmedikleri halde bu firmalara ödeme yapıldığı, bunlar hakkında yaptırım uygulanmadığı raporlara yansıdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından "4 mahallede sondajlı su temini işi" adıyla yapılan ihalede, ihale amacı ve yerinin dışında terör örgütü mensuplarının gömüldüğü yere su temin edildiği belirlendi.

Suruç Belediyesince Yıldırım Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir parka canlı bomba olarak kendini patlatan bir teröristin adının verildiği de yapılan tespitler arasında yer aldı.

PKK ile bağlantılı 282 kişi görevden alındı

Müfettişlerin iddiaları doğrulayan bu tespitleri üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Resmi Gazete'de 1 Eylül 2016'da yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda bazı düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeyle söz konusu belediyelere başkanvekillerinin atanmasına imkan tanındı.

Daha sonra PKK ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle 10'u il, 63'ü ilçe belediye başkanı, 169'u belediye, 40'ı il genel meclisi üyesi olmak üzere 282 kişi görevinden alındı. Bunlardan 140'ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Devletin imkanlarını bölücü terör örgütüne aktardıkları tespit edilen 93 belediyeye vali, vali yardımcısı, kaymakam ve mülki idare amirlerinden görevlendirme yapıldı.

Belediye başkan vekilleri 590 milyon lira borç ödedi

Göreve getirilen belediye başkanvekilleri, önceki döneme ait olumsuz izleri siliyor. Eski başkanların mağdur ettiği esnafa olan belediye borçlarından yaklaşık 590 milyon lirayı ödeyen başkanvekilleri, bölgenin yeniden refaha ulaşması ve belediye hizmetlerinden vatandaşların azami oranda faydalanması için çalışıyor. Bir taraftan teröristlerce tahrip edilen okul, cami, oyun parkı, kurum ve kuruluşlara ait binalar yenilenirken diğer yandan bunların yenileri de inşa ediliyor.

Bu kapsamda yeni hizmet binaları ile sosyal tesisler, kanalizasyon altyapı çalışmaları, içme suyu şebekeleri, semt pazarları ve çocuk parkları ile kilometrelerce asfalt yol yapıldı. Belediyelerin makine ve araç parkları iyileştirildi. Çok sayıda proje için çalışmalar devam ederken, yenileri için ise ihale süreçleri başlatıldı.

Hakkari Belediyesince yeni kanalların yapımıyla şehrin su şebekesi uzunluğu 115 kilometreye ulaştı ve 2 saat olan su verilme süresi 10 saate çıkarıldı. Kısa sürede su probleminin tamamen çözülmesi planlanıyor.

Kanalizasyon sistemi olmayan şehirde 157 kilometre kanalizasyon yapılması için çalışmalar sürüyor. Daha önce belediye bütçesinden hiçbir park yapılmayan kentte 24 büyük oyun parkı kuruldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince şehrin merkezine bin 300 kilometre sıcak asfalt atımına başlandı. İlçelerde ise 445 kilometre ve 107 bin metrekare asfalt yol yapıldı. İçlerinde halı saha ve basketbol sahası bulunan 46 yeni semt spor alanının inşası da sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesince 293 milyon 305 liralık eski borç ödendi. 220 kilometre içme suyu şebekesi, 39 depo ve 96 kaptaj yapılıyor. Kent genelinde bin 355 kilometre sıcak asfalt yol yapıldı.

Kilometrelerce sıfır asfalt yapıldı

Belediye başkan vekillerinin görevlendirilmesinin ardından bölge insanına verilen belediye hizmetlerinden bazıları şöyle:

Yüksekova Belediyesi: Devralındığında esnafa olan 2 milyon liralık borcun tamamı ödendi. Sıfırdan yapılan 300 kilometrelik yeni kanalizasyon hattının yüzde 50'si tamamlandı. İlk kez 57 kilometre sıcak asfaltlı yollar yapılıyor.

Şırnak Belediyesi: 105 kilometre sıcak asfalt yol ile 24 kilometrelik içme suyu hattı yapıldı. Belediyenin piyasaya olan borçlarının 1,2 milyon lirası ödendi.

Cizre Belediyesi̇: 52 kilometre sıcak asfalt yapımı sürüyor. Tamamlandığında bölgenin en büyüğü olması planlanan 14 yeni park yapılıyor. Kadın merkezi̇ ve taziye evi yapıldı.

Ağrı Belediyesi̇: Belediyenin esnaf ve piyasaya olan 8,5 milyon lira borcu ödendi. Önceki belediyenin yasaya aykırı olarak kiraya verdiği 130 gayrimenkul, kanun ve hakkaniyete uygun şekilde yeniden kiralandı. 27 kilometre sıcak asfalt yapıldı.

Tutak Belediyesi̇: 50 yıllık içme suyu problemi̇ çözülerek 24 saat içme suyu verilmesi sağlandı. Esnaf ve piyasaya olan 1 milyon 300 bin lira borç ödendi. İlçeye havuz, fitness, hamam, sauna gibi tesisler yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Bin 100 kilometresi sıcak asfalt olmak üzere toplam bin 550 kilometre yol yapıldı. 4 semtte kapalı ve modern semt pazarları yapılması i̇çi̇n ihale aşamasına gelindi.

Batman Belediyesi̇: Devralınan borçlardan 35 milyon lirası ödendi. 7 metre genişliğinde 115 kilometre sıcak asfalt yol yapıldı.

Siirt Belediyesi: 14 dönüm arazi üzerine bölgenin en büyük ve modern çocuk dünyası parkı yapıldı. Mevcut 14 oyun grubu park yenilendi.

Eruh Belediyesi: 10 kilometrelik yol genişletme ve bakım onarım işi yapıldı, ilçedeki sokaklara 30 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi.

Erciş Belediyesi: 100 kilometre sıcak asfalt yol yapıldı. 4 bin metrekarelik semt pazarı tamamlandı. Bölgede bir ilk olan kadın ve aile plajının açılışı yapıldı.

Kaynak: AA