  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 92 polisin yargılandığı "ByLock" davasında üçüncü duruşma

92 polisin yargılandığı "ByLock" davasında üçüncü duruşma

ByLock'u kullandıkları iddiasıyla tutuklanan 80’i tutuklu 12’si firari 92 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

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92 polisin yargılandığı &quot;ByLock&quot; davasında üçüncü duruşma

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandıkları iddiasıyla tutuklanan aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 80’i tutuklu 12’si firari 92 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında yapılan binadaki salonda görülen duruşmada, 80 tutuklu sanık ve avukatı katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar ifade veriyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün haberleşme programı “ByLock”u kullandığı gerekçesiyle aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 80’i tutuklu 12’si firari toplam 92 sanık hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor.?

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, bylock, iddianame
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