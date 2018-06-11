9 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine hava harekatı yapıldı. Teröristlerin sığınak, barınak ve silah mevzileri hedefler imha edildi.

Operasyonda silahlı iki terörist de etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21'e çıktı

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda da, bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonlarda, hava harekâtı ile etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 21'e yükseldi.

Kaynak: TRT Haber

