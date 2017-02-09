9 Şubat 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ayvacık ilçesindeki deprem bölgesinde incelemeler yapacak, çalışmalar hakkında bilgi alacak.

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 5. Gümüşhane Tanıtım Günleri'nin açılışına katılacak.

3- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Tütünle Mücadelede Güncel Adımlar" toplantısına iştirak edecek.

4- TBMM Genel Kurulunda, Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Valiliği ziyaret edecek, Dünden Bugüne Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni'ne, Konya Ekonomi Ödülleri Töreni'ne ve Milli İstihdam Seferberliği Başlangıcı Programı'na katılacak.

2- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, gündemdeki son gelişmeleri Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda değerlendirecek.

3- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri ile finansal yatırım araçlarının bu yılın ocak ayındaki reel getiri oranlarını açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa'da Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile bir araya gelecek, Fransız mevkidaşı Harlem Desir tarafından verilecek çalışma yemeğine katılacak, Fransız Senatosu Başkanı Gérard Larcher ve Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde konuşma yapacak.

2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs'ta devam eden müzakereler kapsamında ara bölgede görüşecek.

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR-SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Takdim Töreni'ne katılacak.

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi 22. haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani ile karşı karşıya gelecek.

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Hatay Büyükşehir Belediyespor-CCC Polkowice ve CMB Cargo Uni Györ-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Virtus Eirene takımına konuk olacak.

4- Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda başlayacak. AA