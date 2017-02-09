9 Şubat 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ayvacık ilçesindeki deprem bölgesinde incelemeler yapacak, çalışmalar hakkında bilgi alacak.
2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 5. Gümüşhane Tanıtım Günleri'nin açılışına katılacak.
3- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Tütünle Mücadelede Güncel Adımlar" toplantısına iştirak edecek.
4- TBMM Genel Kurulunda, Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.
EKONOMİ
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Valiliği ziyaret edecek, Dünden Bugüne Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni'ne, Konya Ekonomi Ödülleri Töreni'ne ve Milli İstihdam Seferberliği Başlangıcı Programı'na katılacak.
2- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, gündemdeki son gelişmeleri Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda değerlendirecek.
3- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri ile finansal yatırım araçlarının bu yılın ocak ayındaki reel getiri oranlarını açıklayacak.
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa'da Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile bir araya gelecek, Fransız mevkidaşı Harlem Desir tarafından verilecek çalışma yemeğine katılacak, Fransız Senatosu Başkanı Gérard Larcher ve Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde konuşma yapacak.
2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs'ta devam eden müzakereler kapsamında ara bölgede görüşecek.
3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.
5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
KÜLTÜR-SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Takdim Töreni'ne katılacak.
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi 22. haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani ile karşı karşıya gelecek.
2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Hatay Büyükşehir Belediyespor-CCC Polkowice ve CMB Cargo Uni Györ-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Virtus Eirene takımına konuk olacak.
4- Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda başlayacak. AA