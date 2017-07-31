9 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 9 PKK'lı teröristin cesetleri ile çok miktarda silah ve mühimmat bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devam eden operasyonda bir sığınakta 387 doçka uçaksavar fişeği, 2 RPG-7 roketatar mühimmatı ve 2 el bombası ele geçirildi.

Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki arazi aramasında tespit edilen 4 sığınakta 7 roketatar mühimmatı, bin 152 kalaşnikof fişeği, bir termal silah dürbünü, bir el yapımı patlayıcı düzeneği ile 450 kilogram gıda maddesi bulundu.

Şırnak'ın Beytüşşebab ilçesinde Cumartesi günü icra edilen hava harekatında etkisiz hale getirilen 9 PKK'lı teröriste ait ceset, bir M-16 piyade tüfeği, 6 kalaşnikof, 14 el bombası, 940 fişek, bir termal kamera, 2 dürbün, bir rüzgar ölçer, çok miktarda ilaç ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonda bir PKK'lı terörist de etkisiz hale getirildi.