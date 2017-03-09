9 Mart 2017 gündeminde neler var?

- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya hareket edecek.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yerel Yönetimler Birimi tarafından düzenlenen belediye başkanları toplantısına iştirak edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Adana Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve diğer STK temsilcileriyle toplantıda buluşacak, bir nişasta fabrikasında işçilerle bir araya gelecek, OSB, AK Parti İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, "Balkanlı Soydaşlarla Buluşma" programına katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Beyoğlu Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Ofisini ziyaret edecek, kentsel dönüşüm alanında saha incelemesi ve basın açıklaması yapacak, Beyoğlu Belediyesine ziyarette bulunacak.

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde Şarkışla Çiftçi Eğitim Semineri'ne katılacak, Şarkışla köy ve mahalle muhtarları ve STK temsilcileri ile toplantı yapacak, OSB'yi ve bir süt fabrikasını ziyaret edecek.

4- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum'un Şenkaya, Olur, Oltu ilçelerinde kaymakamlık ve belediye başkanlıklarını ziyaret edecek, vatandaşlarla bir araya gelecek, Olur ilçesinde sandık görevlileri ve eğitimcilerle toplantı yapacak.

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

- Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı temsilcilerini dinleyecek.

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomi gündemi ile yurt içi ve dışı "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" referandum çalışmalarını değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenleyecek.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, IX. AVM Yatırımları Konferansı ile İstanbul Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.

3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının şubat ayı reel getiri oranları ile 2016 yılı tarımsal işletme işgücü ücret yapısını duyuracak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) ülkeleri devlet ve hükümet başkanları Belçika'da toplanacak.

- Liderler, göç, ekonomi ve Batı Balkanlar konularını görüşecek.

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Almanya'daki Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı kapsamında basın toplantısı düzenleyecek.

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Yekta Saraç, Mustafa Kemal Üniversitesinde düzenlenen "Türk Yükseköğretim Sisteminde Suriyeli Öğrenciler Uluslararası Konferansı"na katılacak ve basın toplantısı yapacak.

2- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Şeyh Şamil Camisi açılışı, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki "Ustalara Saygı: Aliya İzzetbegoviç'i Anma" ile düzenlenen Gaziantep Medeniyet Buluşmaları "Din ve Medeniyet" programlarına iştirak edecek.

3- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay, Kılıç Ümraniye ilçesinde 15 Temmuz Sergisi programına programına katılacak, Ümraniyespor'un yanı sıra ilçedeki amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcu aileleriyle bir araya gelecek.

- Ümraniye Nikah Sarayındaki "Genç Kürsü" Gençlik Buluşması programına iştirak edecek Kılıç, Amatör Spor Kulüpleri Buluşması'na katılacak.

2- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları oynanacak.

- Beşiktaş, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova-Galatasaray Odeabank ve Fenerbahçe-Baskonia maçları yapılacak.

4- Voleybol Efeler Ligi 19. haftası, Beşiktaş-Şanlıurfa Memleketspor maçıyla tamamlanacak.

5- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında 1461 Trabzon ile BUGSAŞ Spor karşılaşacak.