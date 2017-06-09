9 Haziran 2017 gündeminde neler var?

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ı HDP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul'da Hukukçular Derneğince Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek iftar programına katılacak.

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara'da Cebeci Ortaokulu'nda, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Karne Dağıtım Töreni ile Akdeniz Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Zafer Müzesi önünde düzenlenecek iftar programına katılacak.

4- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul'da Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Kurulu'na iştirak edecek.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Çilimli ilçe teşkilatının iftar programına katılacak.

3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ankara'da Rusya Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

4- TÜİK, yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranları ile nisan ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik kriz takip ediliyor.

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu izleniyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca, İstanbul'da Sultanahmet Camisi'nin ibadete açılışının 400'üncü yılı münasebetiyle Topkapı Sarayı Müzesi'nde iftar ve panel düzenlenecek.

GÜNCEL

1- Okullarda 2016-2017 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 17 milyon 532 bin 661 öğrenci ile 1 milyon 21 bin 578 öğretmen yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak.

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu yapılacak.

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi E2 Grubu ilk maçında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.