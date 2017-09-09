9 Eylül 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ve Nazarbayev baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine katılacak. Türkiye ile Kazakistan arasında yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Nazarbayev ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana EXPO 2017 Fuar Alanı ile Kazak ve Türk pavilionunu ziyaret edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Konak Meydanı'nda İzmir'in kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bayrak törenine katılacak, Buca Seyhan İZBAN İnkılap İstasyonu'nda Buca Gençlik Merkezi'nin açılışı ile Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temel atma törenlerine iştirak edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret edecek. Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki kuruluş yıl dönümü resepsiyonu ve etkinliklerine katılacak.

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye başkanlığını ziyaret edecek, çeşitli açılış ve temel atma törenlerine katılacak, Etnografya Müzesini gezecek ve partisinin il teşkilatını ziyaret edecek.

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Aksu, Serik ilçe kongrelerine katılacak, il başkanlığını ziyaret edecek.

6- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turun heyecanı 4 maçla başlayacak.

- Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı maçlarda Slovenya-Ukrayna, Almanya-Fransa, Finlandiya-İtalya, Litvanya-Yunanistan karşı karşıya gelecek.

7- Süper Lig'de 4. hafta, Kardemir Karabükspor-Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor-Kayserispor, Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakalarıyla başlayacak.