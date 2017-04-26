  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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9 bin 103 emniyet mensubu açığa alındı

FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldı.

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9 bin 103 emniyet mensubu açığa alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi. AA

Etiketler: olağanüstü hal, FETÖ/PDY, emniyet teşkilatı mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü
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