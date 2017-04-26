81 ilde 'mahrem imam' operasyonu

15 Temmuz darbe girişiminden 9 ay sonra, Emniyet içindeki FETÖ yapılanmasına ilişkin en kapsamlı operasyon için düğmeye basıldı.

Türkiye genelinde yürütülen operasyonda 4 bin 672 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde 8 bin 500 polisin katılımıyla Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlar, FETÖ'nün emniyet teşkilatı içindeki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleşti.

81 ilde düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 3 bin 224 şüpheliden, bin 13'ü gözaltına alındı.

Listede adı geçen bin 448 şüpheli ise farklı FETÖ/ PDY soruşturma dosyalarından tutuklu bulunuyor.

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyona ilişkin değerlendirmede bulundu.

Soylu şunları kaydetti:

“Bu sabah özellikle ortak yürüttüğümüz bir çalışma çerçevesinde emniyetimize maalesef sızmış ve emniyetimize dışarıdan adına mahrem imamlar dediğimiz de neredeyse alternatif bir emniyet yapılanması ortaya koymaya çalışan, devletin kurumlarını hiçe sayan kendi gündemini ve kendi taleplerini, kendi iddialarını dile getirmeye çalışan, bir yapıyı da hem açığa çıkartmanın hem de çökertmenin çalışmasının en önemli adımı, bu sabah Adalet Bakanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 81 ilde yapılan operasyonla gerçekleştirilmiştir.”