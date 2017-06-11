81 ilde 'Huzur Ramazan 2' operasyonu yapıldı

Ülke genelinde 2 bin 846 ekipte görevli 10 bin 610 personelin katılımıyla, "Huzur Ramazan 2" operasyonu gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen operasyonda tombala ve kumar oynatıldığı tespit edilen yüzlerce kıraathane ve derneğe 81 ilde eş zamanlı olarak kumar operasyonu başlatıldı.

Uygulamaya asayiş, terörle mücadele, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, uyuşturucu ile mücadele birimlerine bağlı 2 bin 846 ekipte görevli 10 bin 610 personel katıldı.

Operasyonda kumar oynatılan mekanlar tek tek aranarak kumar oyunlarından elde edildiği düşünülen paralara el konuldu.

Ruhsatsız işletilen mekanlar mühürlenerek şüpheliler gözaltına alındı.

Konya

Türkiye genelinde 4 saat süren "Huzur Ramazan 2 Uygulaması" kapsamında, Konya'da kumar ve tombala oynatılan yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde aralarında kahvehane, dernek lokali ve kumar oynatıldığı tahmin edilen iş yerleri bulunan 12 adrese baskın yaptı.

Söz konusu yerlerde, 36 ekibin katılımıyla yapılan aramalarda ruhsatsız 1 av tüfeği ve bu silaha ait 4 adet fişek ele geçirildi.

Toplam 279 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken arandığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Bir kahvehane ve bir derneğe ruhsatları bulunmadığı, 5 işyerine sigara içilmesine izin verildiği, 11 kişiye de kapalı alanda sigara içtikleri için Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası uygulandı.

Diyarbakır

Ülke genelinde düzenlenen "Huzur Ramazan 2" operasyonu kapsamında Diyarbakır'da, kumar ile tombala oynayan ve oynatanlara yönelik denetimlerde 12 iş yeri kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde kumar ve tombala oynatılmasına ilişkin 60 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki uygulamaya, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şube Müdürlüklerinden müteşekkil 46 ekipteki 350 personel katıldı.

Operasyonda kumar oynatıldığı belirlenen 12 iş yeri kapatıldı. Haklarında idari işlem yapılan çok sayıda kişiye para cezası kesildi. Ele geçirilen 12 tombala makinesine de el konuldu.

Ayrıca, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri sigara denetim ekipleri de kapalı mekanlarda sigara içtiği tespit edilenlere ve iş yeri sahiplerine toplam 50 bin lira para cezası uyguladı.

Öte yandan Yenişehir ilçesinde umumi yerlerde güvenlik uygulaması yapıldı. Uygulamada terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.