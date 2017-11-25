Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da AK Parti Düzköy 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

Bakan Albayrak, "Bütün 80 milyonu kucaklayacak ve bu ülkenin bekasını tehdit eden tüm bu sorunları ve tuzakları ifşa edecek bir dille 80 milyonu birleştirecek bir siyaset yapmak zorundayız. Çünkü bunu bizden başka gören, anlayan ve bu siyasetin hayati siyaset olduğunun farkında olan maalesef kimse yok, başka kadro yok." dedi.

Bakan Albayrak, iki şehit öğretmen özelinde, tüm Türkiye'de maalesef son yıllarda bütün gençliği zehirlemek için yoğun bir çabayla çok büyük bir zarar vermiş örgütün bıraktığı bu enkazı kaldırmak için bugünlerde gece gündüz demeden yeni nesillerin ihyası noktasında çalışan öğretmenlerin gününü kutlayarak başlamak istediğini söyledi.

Albayrak, 15 yılda belki 150 yıllık bir hizmet aşkıyla bu ülkeyi, 2001 ve 90'ların Türkiye'sini nereden nereye getiren, artık Türkiye'nin büyük lideri değil, dünya lideri dedikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirterek, "Rabbim başımızdan eksik etmesin. Sağlık, sıhhat, hayırlı uzun ömürler nasip eylesin." ifadesini kullandı.

"Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken bir noktadayız"

"Tarihi günlerden geçtiğimiz, tarihi kırılmanın günlerini yaşadığımız bu yüzyılın, sınırların yeniden çizildiği, çizileceği, bu ülkenin birlik ve beraberliğine özellikle son yıllarda ne kadar büyük operasyonların yaşandığı şu günlerde, işte görüyorsunuz 910 kilometre sınırımızın olduğu, iç savaşın olduğu Suriye'de son birkaç ayda takip ediyorsunuz değil mi? 4 bin tır silahın nakliye ile yerleştirildiği şu günlerde, Irak, İran, Suudi Arabistan bütün bu coğrafyada yaşanılanları müşahede ettiğimiz şu günlerde, belki de bölgenin çok daha büyük ve kanlı bir savaşa sürüklenmesinin planlarının yapıldığı şu günlerde Türkiye ve 80 milyon olarak çok ama çok dikkatli olmamız gereken, birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken bir noktadayız."

Kaynak: AA