8 Şubat 2017 gündeminde neler var?

1- TBMM Başkanı Vekili Ahmet Aydın, Alman Federal Meclisi Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Michelle Müntefering başkanlığındaki heyeti kabul edecek.

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Büyükanne Projesi Protokolü" imza törenine iştirak etti.

2- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, Erciyes AŞ'yi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek; Atatürk Spor Kompleksi, Erciyes Kış Sporları Merkezi, Erciyes Kamp Eğitim Tesisleri'nde inceleme yapacak, İl Spor ve Gençlik Tesisleri'nde brifing alacak, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ'nin 90. yıl yemeğine katılacak.

3- TBMM Genel Kurulunda TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair tezkere görüşülecek.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Üniversitelerdeki Eğitim, Bilim ve Teknoloji Odaklı Strateji ve Politikaları Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Bankası'nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için BOTAŞ'a vereceği kredi anlaşmasının imza törenine katılacak.

3- TÜİK, geçen yıla ilişkin sanayi üretim endeksi ile perakende satış endekslerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu, Türkiye temasları kapsamında Ankara Üniversitesi'ni ziyaret edecek. Wirtu'ya, "Ankara Üniversitesi Dostluk Payesi" unvanı verilecek.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Yasir Arafat'ın kabri ve müzesi ile Filistin'in milli şairi Mahmud Derviş'in kabri ve müzesini ziyaret edecek.

Filistin Kültür Bakanı Ehab Bessaiso ve Filistin Turizm Bakanı Rula Maya ile görüşecek olan Avcı, TİKA Filistin Temsilciliği ziyaret edecek olan Avcı, Türkiye Dostluk ve Mezunlar Derneği üyeleriyle toplantı yapacak ve ardından Doğu Kudüs'e geçerek Harem-i Şerif'i (Mescid-i Aksa) ziyaret edecek.

3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Riyad'da Suudi yetkililerle bir araya gelecek.

4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin mühendislik ve teknoloji fakültelerinin dekanları, fen bilimlerinin enstitü müdürleri, Türk bilim dünyasının önemli enstitülerinin yetkilileri ve ilgili akademik birim yöneticileriyle toplantı gerçekleştirecek.

SPOR

1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Almanya'nın Fraport Skyliners takımıyla karşı karşıya gelecek.

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Wisla Can-Pack'i konuk edecek.

3- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda BC Enisey-Demir İnşaat Büyükçekmece, CSU Oradea-Muratbey Uşak ve Ironi Nahariya-Gaziantep Basketbol maçları oynanacak.

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Spor Citylift Girona-Bellona AGÜ ve Reyer-Yakın Doğu Üniversitesi maçları yapılacak.

5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA-Uralochka, Fenerbahçe-Touron ve Dresdner-VakıfBank karşılaşmaları oynanacak.

6- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası 8'li final rövanşında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın Slavia Bratislava takımını konuk edecek. AA